Рекламне агентство Memac Ogilvy з Дубаю створило для японського автовиробника "коронавірусний" рекламний ролик, з титулом Honda: #StayHome.

35-секундний ролик присвячений не стільки конкретному автомобілю чи навіть самій компанії Honda, скільки темі “карантинної нудьги”. Відео закінчується словами “Залишайтесь вдома, поки ми не зможемо знову сісти за кермо”.

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“Напевно, це перше рекламне відео, сценарій до якого, зйомки та монтаж відбувались в домашніх умовах спеціально для перегляду вдома”, – сказано у відео від Memec Ogilvy та Honda UAE. Головним героем відео став блакитний седан Honda Civic 2020 модельного року у вигляді масштабної моделі.

Заводи Honda, за планом виробника, повинні повернутись до роботи на тиждень пізніше, ніж у більшості конкурентів, – 8 травня.

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