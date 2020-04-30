Рекламное агентство Memac Ogilvy из Дубая создало для японского автопроизводителя "коронавирусный" рекламный ролик, с титулом Honda: #StayHome.

35-секундный ролик посвящен не столько конкретному автомобилю или даже самой компании Honda, сколько теме “карантинной скуки”. Видео заканчивается словами “Оставайтесь дома, пока мы не сможем снова сесть за руль”.

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“Наверное, это первое рекламное видео, сценарий к которому, съемки и монтаж проходили в домашних условиях специально для просмотра дома”, – сказано в видео от Memec Ogilvy и Honda UAE. Главным героем видео стал голубой седан Honda Civic 2020 модельного года в виде масштабной модели.

Заводы Honda, по плану производителя, должны вернуться к работе на неделю позже, чем у большинства конкурентов, – 8 мая.

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