Немецкий производитель называет это "следующим шагом на пути к диджитализации бренда".

Социальный мероприятие, организованное японской компанией Hikky, состоится в четвертый раз в 2020 году и обещает стать действительно глобальным, благодаря тому, что многие компании сейчас переводят свои продажи в онлайн-формат. Площадка с технологиями виртуальной реальности является лучшим местом для рыночного запуска Audi e-tron Sportback в Японии и за ее пределами, считают в Ингольштадте.

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В прошлом году виртуальную ярмарку "посетило" более 710 тысяч людей по всему миру. В этом году организаторы рассчитывают на миллион посетителей. Кроме Audi, свои экспозиции на Virtual Market 4 представят еще 42 компании и около 1400 магазинов.

Audi e-tron Sportback появится на рынке Азии во второй половине этого года, а на родном европейском рынке дебютирует уже в этом квартале, одновременно со стартом продаж в США.

Посетители цифровой ярмарки смогут не только увидеть вторую модель семейства e-tron, но и пообщаться с аватарами специалистов фирмы, чтобы узнать больше о функциях, дизайне и технологиях электрокара. Кроме того, на "Виртуальном маркете 4" можно будет провести виртуальный тест-драйв электрокара.

Фото: Audi e-tron Sportback переходит в виртуальный мир / Audi

Еще во время презентации Audi e-tron Sportback в конце прошлого года, производитель объявил, что электрическое купе-кроссовер в Европе будет стоить от 71 тысяч евро.

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