Одна фраза у Твітері обійшлась у 14 мільярдів доларів.

Балачки – то пусте. Якщо говорить не керівник мультимільярдної компанії.

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Вже вкотре у своєму Твіттері Ілон Маск зробив заяву, яка мала колосальний вплив на його бізнес. “Вартість акцій Tesla занадто висока, як на мене”, – написав він. Реакція біржі була моментальною: одразу після заяви ціна акцій Tesla впала з 761,18 до 720,05 долара. Наразі вартість однієї акції становить 701,32 долара.

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020



Обвал цін на акції в цілому знизив ринкову вартість компанії Tesla на 14 мільярдів доларів.

У відповідь на цей допис, Bitcoin написав: “А вартість біткойнів занадто низька, як на мене”.

Bitcoin price is too low imo — Bitcoin (@Bitcoin) May 1, 2020

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