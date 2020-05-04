Умелец живет среди всех этих странных арт-объектов.

Просто посреди двора у него стоит самолет Ан-2, и это не с проста: владелец дома-музея – отставной пилот.

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Пока что Андрей Карзубов – владелец дома, расположенного под Санкт-Петербургом, живет в нем сам и принимает гостей в частном порядке, однако планирует превратить его в настоящий музей, открытый для посетителей.

Сам дом, все вокруг и внутри, выполнено в стиле стимпанк и киберпанк, некоторые из экспонатов – вполне функциональные вещи для повседневного обихода. Например, умывальник из старой швейной машинки, виниловый проигрыватель на мотоцикле, настольные лампы, уличные фонари и тому подобное. Есть и приборы, назначение которых совсем непонятное.

Фото: коллекция арт-объектов в частном доме-галерее / Designyoutrust

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