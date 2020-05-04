Команда ютуберов-автослесарей Garage 54 славится своими безумными идеями и они продолжают свои бесчеловечные эксперименты над тем, что когда-то было седаном "Лада".

Кузов купе, двери “крыло чайки”, спойлер из динамиков и многоствольный выхлоп – безумство трэш-кастомайзинга во всей красе.

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Креативные ребята называют свое творение “Коротенький”. Долгое время машина служила для разнообразных экспериментов, последний из которых – “банки” выхлопной системы из фанеры. Хотя деревянные детали показали себя вполне жизнеспособными в ходе экспериментов, их решили заменить металлическими. Но не простыми.



Потратив немало человеко-часов и целый производственный комплекс оборудования, ютуберы создали выпуск, напоминающий миниган-многоствольный скорострельный пулемет. Во время работы мотора и прохождения выхлопных газов встроеная в выхлоп турбина приводит в движение диск с шестью тонкими патрубками.

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