Участникам интересного исследования предложили нарисовать 10 автомобильных логотипов, несмотря на оригинал. Полученные результаты тщательно проанализировали.

Необычное исследование проводилось в Великобритании. Целью было выяснить, кому из автопроизводителей удалось достичь максимальной идентификации бренда, благодаря логотипу.

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От автомобилей и их рекламы сегодня никуда не деться. Причем люди, у которых нет машины, и те, кто даже не задумывается о ее покупке, находятся в рекламном пространстве не меньше автомобилистов и будущих водителей. Автопроизводители тратят огромные средства на айдентику – разработку и промо своих логотипов, ребрендинг и тому подобное. Они пытаются сделать так, чтобы их эмблемы были легко узнаваемы и запоминались. Насколько это удается – показывают результаты исследования.

Сотни британцам разного возраста, пола, социального статуса, автомобилистам и пешеходам предложили воспроизвести логотипы 10 популярных автомобильных марок. Проанализировав 1000 рисунков, исследователи пришли к выводу, что некоторым производителям удалось сделать свое лого гораздо узнаваемым, чем другим. И если вы думаете, что эмблемы Audi или Renault – очень простые, просто посмотрите на результаты. Рисунки сгруппированы от наиболее похожего (верхний левый угол) до наименее похожего на оригинал.

Alfa Romeo

74% забыли красный крест;

63% забыли о змее;

13% не включили синий, красный и зеленый;

25% изобразили логотип на щите.

Audi

14% нарисовали неверное количество колец;

5% дизайн больше похож на олимпийские кольца;

7% и близко не похоже.

BMW

59% изобразили фирменный "пропеллер";

92% использовали сочетание цветов белый и голубой;

7% нарисовали не круглый логотип.

Ferrari

88% включили в логотип желтый цвет;

82% пытались изобразить коня;

15% помнили о триколоре итальянского флага на логотипе;

49% включили в логотип название марки.

Ford

90% нарисовали овал;

89% использовали голубой цвет;

58% пытались использовать фирменный шрифт для надписи.

Peugeot

20% даже не пытались изобразить какое-то животное;

25% изобразили "льва" в зеркальном отражении;

30% и близко не похоже.

Renault

71% изобразили нечто похожее на фирменный ромб-бриллиант;

11% нарисовали логотип другой марки;

33% использовали отдельные линии или детали лого.

Toyota

32% не включили хотя бы один из внутренних овалов;

12% изобразили букву "Т", вместо лого;

19% и близко не похоже.

Vauxhall (британский бренд марки Opel)

11% наметили букву "V";

26% использовали красный цвет;

48% пытались изобразить фирменного грифона;

9% изобразили флаг с буквой "V", который держит грифон;

Volkswagen

17% неверно расположили буквы "V" и "W";

93% изобразили логотип в кругу;

9% изобразили только одну из букв "V" или "W" без другой.

А вот так логотипы выглядели бы на автомобилях в реальной жизни:

Фото: нарисованные по памяти логотипы Peugeot, Volkswagen и Vauxhall / VanMonster

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