Участникам интересного исследования предложили нарисовать 10 автомобильных логотипов, несмотря на оригинал. Полученные результаты тщательно проанализировали.
Необычное исследование проводилось в Великобритании. Целью было выяснить, кому из автопроизводителей удалось достичь максимальной идентификации бренда, благодаря логотипу.
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От автомобилей и их рекламы сегодня никуда не деться. Причем люди, у которых нет машины, и те, кто даже не задумывается о ее покупке, находятся в рекламном пространстве не меньше автомобилистов и будущих водителей. Автопроизводители тратят огромные средства на айдентику – разработку и промо своих логотипов, ребрендинг и тому подобное. Они пытаются сделать так, чтобы их эмблемы были легко узнаваемы и запоминались. Насколько это удается – показывают результаты исследования.
Сотни британцам разного возраста, пола, социального статуса, автомобилистам и пешеходам предложили воспроизвести логотипы 10 популярных автомобильных марок. Проанализировав 1000 рисунков, исследователи пришли к выводу, что некоторым производителям удалось сделать свое лого гораздо узнаваемым, чем другим. И если вы думаете, что эмблемы Audi или Renault – очень простые, просто посмотрите на результаты. Рисунки сгруппированы от наиболее похожего (верхний левый угол) до наименее похожего на оригинал.
Alfa Romeo
- 74% забыли красный крест;
- 63% забыли о змее;
- 13% не включили синий, красный и зеленый;
- 25% изобразили логотип на щите.
Audi
- 14% нарисовали неверное количество колец;
- 5% дизайн больше похож на олимпийские кольца;
- 7% и близко не похоже.
BMW
- 59% изобразили фирменный "пропеллер";
- 92% использовали сочетание цветов белый и голубой;
- 7% нарисовали не круглый логотип.
Ferrari
- 88% включили в логотип желтый цвет;
- 82% пытались изобразить коня;
- 15% помнили о триколоре итальянского флага на логотипе;
- 49% включили в логотип название марки.
Ford
- 90% нарисовали овал;
- 89% использовали голубой цвет;
- 58% пытались использовать фирменный шрифт для надписи.
Peugeot
- 20% даже не пытались изобразить какое-то животное;
- 25% изобразили "льва" в зеркальном отражении;
- 30% и близко не похоже.
Renault
- 71% изобразили нечто похожее на фирменный ромб-бриллиант;
- 11% нарисовали логотип другой марки;
- 33% использовали отдельные линии или детали лого.
Toyota
- 32% не включили хотя бы один из внутренних овалов;
- 12% изобразили букву "Т", вместо лого;
- 19% и близко не похоже.
Vauxhall (британский бренд марки Opel)
- 11% наметили букву "V";
- 26% использовали красный цвет;
- 48% пытались изобразить фирменного грифона;
- 9% изобразили флаг с буквой "V", который держит грифон;
Volkswagen
- 17% неверно расположили буквы "V" и "W";
- 93% изобразили логотип в кругу;
- 9% изобразили только одну из букв "V" или "W" без другой.
А вот так логотипы выглядели бы на автомобилях в реальной жизни:
Фото: нарисованные по памяти логотипы Peugeot, Volkswagen и Vauxhall / VanMonster
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