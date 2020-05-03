Участникам интересного исследования предложили нарисовать 10 автомобильных логотипов, несмотря на оригинал. Полученные результаты тщательно проанализировали.

Необычное исследование проводилось в Великобритании. Целью было выяснить, кому из автопроизводителей удалось достичь максимальной идентификации бренда, благодаря логотипу.

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От автомобилей и их рекламы сегодня никуда не деться. Причем люди, у которых нет машины, и те, кто даже не задумывается о ее покупке, находятся в рекламном пространстве не меньше автомобилистов и будущих водителей. Автопроизводители тратят огромные средства на айдентику – разработку и промо своих логотипов, ребрендинг и тому подобное. Они пытаются сделать так, чтобы их эмблемы были легко узнаваемы и запоминались. Насколько это удается – показывают результаты исследования.

Сотни британцам разного возраста, пола, социального статуса, автомобилистам и пешеходам предложили воспроизвести логотипы 10 популярных автомобильных марок. Проанализировав 1000 рисунков, исследователи пришли к выводу, что некоторым производителям удалось сделать свое лого гораздо узнаваемым, чем другим. И если вы думаете, что эмблемы Audi или Renault – очень простые, просто посмотрите на результаты. Рисунки сгруппированы от наиболее похожего (верхний левый угол) до наименее похожего на оригинал.

Alfa Romeo

  • 74% забыли красный крест;
  • 63% забыли о змее;
  • 13% не включили синий, красный и зеленый;
  • 25% изобразили логотип на щите.

Audi

  • 14% нарисовали неверное количество колец;
  • 5% дизайн больше похож на олимпийские кольца;
  • 7% и близко не похоже.

BMW

  • 59% изобразили фирменный "пропеллер";
  • 92% использовали сочетание цветов белый и голубой;
  • 7% нарисовали не круглый логотип.

Ferrari

  • 88% включили в логотип желтый цвет;
  • 82% пытались изобразить коня;
  • 15% помнили о триколоре итальянского флага на логотипе;
  • 49% включили в логотип название марки.

Ford

  • 90% нарисовали овал;
  • 89% использовали голубой цвет;
  • 58% пытались использовать фирменный шрифт для надписи.

Peugeot

  • 20% даже не пытались изобразить какое-то животное;
  • 25% изобразили "льва" в зеркальном отражении;
  • 30% и близко не похоже.

Renault

  • 71% изобразили нечто похожее на фирменный ромб-бриллиант;
  • 11% нарисовали логотип другой марки;
  • 33% использовали отдельные линии или детали лого.

Toyota

  • 32% не включили хотя бы один из внутренних овалов;
  • 12% изобразили букву "Т", вместо лого;
  • 19% и близко не похоже.

Vauxhall (британский бренд марки Opel)

  • 11% наметили букву "V";
  • 26% использовали красный цвет;
  • 48% пытались изобразить фирменного грифона;
  • 9% изобразили флаг с буквой "V", который держит грифон;

Volkswagen

  • 17% неверно расположили буквы "V" и "W";
  • 93% изобразили логотип в кругу;
  • 9% изобразили только одну из букв "V" или "W" без другой.

А вот так логотипы выглядели бы на автомобилях в реальной жизни:

Фото: нарисованные по памяти логотипы Peugeot, Volkswagen и Vauxhall / VanMonster

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