Учасникам цікавого дослідження запропонували намалювати 10 автомобільних логотипів, не дивлячись на оригінал. Отримані результати ретельно проаналізували.
Незвичайне дослідження проводилось у Британії. Метою було з’ясувати, котрому з автовиробників вдалось досягти максимальної ідентифікації бренду, завдяки логотипу.
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Від автомобілів та їх реклами сьогодні нікуди не дітись. Причому люди, в яких немає машини, та ті, хто навіть не задумується про її купівлю, перебувають в рекламному просторі не менше за автомобілістів та майбутніх водіїв. Автовиробники витрачають величезні кошти на айдентику – розробку та промо своїх логотипів, ребрендинг тощо. Вони намагаються зробити так, щоб їх емблеми легко впізнавались та запам’ятовувались. Наскільки це вдається – показують результати дослідження.
Сотні британців різного віку, статі, соціального статусу, автомобілістам і пішоходам, запропонували відтворити логотипи 10 популярних автомобільних марок. Проаналізувавши 1000 малюнків, дослідники дійшли висновку, що деяким виробникам вдалось зробити своє лого набагато впізнаванішим, ніж іншим. І якщо ви гадаєте, що емблеми Audi або Renault – дуже прості, просто подивіться, на результати. Малюнки згруповані від найбільш схожого (верхній лівий кут) до найменш подібного на оригінал.
Alfa Romeo
- 74% забули про червоний хрест;
- 63% забули про змію;
- 13% не включили синій, червоний і зелений;
- 25% зобразили лого на щиті.
Audi
- 14% намалювали невірну кількість колець;
- 5% дизайн більше схожий на олімпійські кільця;
- 7% і близько не схоже.
BMW
- 59% зобразили фірмовий “пропеллер”;
- 92% використали поєднання кольорів білий та блакитний;
- 7% намалювали не круглий логотип.
Ferrari
- 88% включили у лого жовтий колір;
- 82% намагались зобразити коня;
- 15% пам’ятали про триколор італійського прапора на лого;
- 49% включили в лого назву марки.
Ford
- 90% намалювали овал;
- 89% використали блакитний колір;
- 58% намагались використати фірмовий шрифт для напису.
Peugeot
- 20% навіть не намагались зобразити якусь тварину;
- 25% зобразили “лева” у дзеркальному відображенні;
- 30% і близько не схоже.
Renault
- 71% зобразили щось схоже на фірмовий ромб-діамант;
- 11% намалювали лого іншої марки;
- 33% використали окремі лінії чи деталі лого.
Toyota
- 32% не включили хоча б один з внутрішніх овалів;
- 12% зобразили літеру “Т”, замість лого;
- 19% і близько не схоже.
Vauxhall (британський бренд для марки Opel)
- 11% накреслили літеру “V”;
- 26% використали червоний колір;
- 48% намагались зобразити фірмового грифона;
- 9% зобразили прапорець з літерою “V”, який тримає грифон;
Volkswagen
- 17% невірно розташували літери “V” та “W”;
- 93% зобразили лого в колі;
- 9% зобразили тільки одну з літер “V” або “W” без іншої.
А ось так логотипи виглядали б на автомобілях у реальному житті:
Фото: намальовані по пам’яті логотипи Peugeot, Volkswagen та Vauxhall / VanMonster
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