Учасникам цікавого дослідження запропонували намалювати 10 автомобільних логотипів, не дивлячись на оригінал. Отримані результати ретельно проаналізували.

Незвичайне дослідження проводилось у Британії. Метою було з’ясувати, котрому з автовиробників вдалось досягти максимальної ідентифікації бренду, завдяки логотипу.

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Від автомобілів та їх реклами сьогодні нікуди не дітись. Причому люди, в яких немає машини, та ті, хто навіть не задумується про її купівлю, перебувають в рекламному просторі не менше за автомобілістів та майбутніх водіїв. Автовиробники витрачають величезні кошти на айдентику – розробку та промо своїх логотипів, ребрендинг тощо. Вони намагаються зробити так, щоб їх емблеми легко впізнавались та запам’ятовувались. Наскільки це вдається – показують результати дослідження.

Сотні британців різного віку, статі, соціального статусу, автомобілістам і пішоходам, запропонували відтворити логотипи 10 популярних автомобільних марок. Проаналізувавши 1000 малюнків, дослідники дійшли висновку, що деяким виробникам вдалось зробити своє лого набагато впізнаванішим, ніж іншим. І якщо ви гадаєте, що емблеми Audi або Renault – дуже прості, просто подивіться, на результати. Малюнки згруповані від найбільш схожого (верхній лівий кут) до найменш подібного на оригінал.

Alfa Romeo

74% забули про червоний хрест;

63% забули про змію;

13% не включили синій, червоний і зелений;

25% зобразили лого на щиті.

Audi

14% намалювали невірну кількість колець;

5% дизайн більше схожий на олімпійські кільця;

7% і близько не схоже.

BMW

59% зобразили фірмовий “пропеллер”;

92% використали поєднання кольорів білий та блакитний;

7% намалювали не круглий логотип.

Ferrari

88% включили у лого жовтий колір;

82% намагались зобразити коня;

15% пам’ятали про триколор італійського прапора на лого;

49% включили в лого назву марки.

Ford

90% намалювали овал;

89% використали блакитний колір;

58% намагались використати фірмовий шрифт для напису.

Peugeot

20% навіть не намагались зобразити якусь тварину;

25% зобразили “лева” у дзеркальному відображенні;

30% і близько не схоже.

Renault

71% зобразили щось схоже на фірмовий ромб-діамант;

11% намалювали лого іншої марки;

33% використали окремі лінії чи деталі лого.

Toyota

32% не включили хоча б один з внутрішніх овалів;

12% зобразили літеру “Т”, замість лого;

19% і близько не схоже.

Vauxhall (британський бренд для марки Opel)

11% накреслили літеру “V”;

26% використали червоний колір;

48% намагались зобразити фірмового грифона;

9% зобразили прапорець з літерою “V”, який тримає грифон;

Volkswagen

17% невірно розташували літери “V” та “W”;

93% зобразили лого в колі;

9% зобразили тільки одну з літер “V” або “W” без іншої.

А ось так логотипи виглядали б на автомобілях у реальному житті:

Фото: намальовані по пам’яті логотипи Peugeot, Volkswagen та Vauxhall / VanMonster

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