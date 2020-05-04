Команда ютуберів-автослюсарів Garage 54 славиться своїми шаленими ідеями і вони продовжують свої нелюдські експерименти над тим, що колись було седаном "Лада".

Кузов купе, двері “крило чайки”, спойлер з динаміків та багатоствольний вихлоп – безумство треш-кастомайзінгу у всій красі.

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Креативні хлопці називають своє творіння “Коротенький”. Довгий час машина служила для різноманітних експериментів, останній з яких – “банки” вихлопної системи з фанери. Хоча дерев’яні деталі показали себе цілком життєздатними в ході експериментів, їх вирішили замінити металевими. Але не простими.



Витративши чимало людино-годин і цілий виробничий комплекс обладнання, ютубери створили випуск, що нагадує мініган – багатоствольний швидкострільний кулемет. Під час роботи мотора та проходження вихлопних газів вбудована у вихлоп турбіна приводить у рух диск з шістьма тоненькими патрубками.

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