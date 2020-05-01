Якщо дуже хочеться їздити на Ferrari, Lamborghini або Kawasaki H2R, а батько не арабський шейх і навіть не український олігарх – їх можна зробити самостійно!

Ряд автовиробників просувають книжки-розмальовки та паперові машини просто як спосіб згаяти час під час обмежень, пов'язаних з коронавірусом. Тим не менш, вони не мають нічого спільного з цією групою хлопців, яка робить керовані і здатні пересуватись автомобілі з картону.

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Телеканал NHẾT, створений більше року тому, показує групу хлопців, які відтворюють ледь не всі суперкари та топові мотоцикли зі старих велосипедів і картону.

Вони не просто зосереджені на автомобілях та мотоциклах. Ентузіасти побудували кілька автомобілів за останній рік. Хлопці створили керований автомобіль Bugatti Chiron з металевою рамою, спеціальним рульовим колесом і редуктором, мабуть, взятим зі старих велосипедів. Хоча він не може розігнатися до 420 кілометрів на годину, модель досить деталізована, як для картонної саморобки.

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