Если очень хочется ездить на Ferrari, Lamborghini или Kawasaki H2R, а отец не арабский шейх и даже не украинский олигарх – их можно сделать самостоятельно!

Ряд автопроизводителей продвигают книжки-раскраски и бумажные машины просто как способ скоротать время во время ограничений, связанных с коронавирусом. Тем не менее, они не имеют ничего общего с этой группой ребят, которая делает управляемые и способные передвигаться автомобили из картона.

Читайте также: Стрипклуб в США предлагает смотреть шоу из окна машины (фото)

Телеканал NHẾT, созданный более года назад, показывает группу ребят, которые воспроизводят едва ли не все суперкары и топовые мотоциклы из старых велосипедов и картона.

Они не просто сосредоточены на автомобилях и мотоциклах. Энтузиасты построили несколько автомобилей за последний год. Ребята создали управляемый автомобиль Bugatti Chiron с металлической рамой, специальным рулевым колесом и редуктором, пожалуй, взятым со старых велосипедов. Хотя он не может разогнаться до 420 километров в час, модель достаточно детализирована, как для картонной поделки.

Также интересно: Карантин заставил чемпиона ездить на мотоцикле по дому: видео