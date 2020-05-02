Утверждается, что архаичный минивэн создавался с прицелом на европейских покупателей, в первую очередь, из Германии. И это еще не самая странная вещь о новинке из России.

"Нестареющая классика", "легенда бездорожья", "вне времени и вне дорог" – так описывает "буханка" ее нынешний производитель. Серийный выпуск УАЗ-452 начался в 1965 году и продолжается до сих пор без значительных конструктивных изменений. А чтобы сделать машину более привлекательной для покупателей, иногда для нее создают спецверсии. Перед нами последнее творение Ульяновского автозавода и компании "Люкс Форм".

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Фирма Luxe Form специализируется на производстве кухонных столешниц, фасадов и решений для мебели. Специалисты компании обеспечили "буханку" встроенной кухней и меблировкой, тогда как завод-производитель подготовил несколько модификаций для преобразования машины на кемпер. Совместными усилиями родился проект под названием "Байкал".

Фото: автокемпинг “Байкал” на базе УАЗ семейства СГР / Motor

Портал Motor сообщает, что автокемпинг создавался под запросы европейских клиентов, в частности, покупателей из Германии. Однако теперь такой автомобиль доступен и в России, причем его можно сделать, как на базе новой "Буханки", так и старой.



Фото: снимок экрана сайта УАЗ

Окей, Google: купить УАЗ в Германии.

Стоимость базовой версии Buchanka в Германии – от 21 тысячи евро. Без улучшений и тюнинга. Это почти в три раза дороже, чем стоимость этого же автомобиля в России (629 010 рублей или 7 602 евро).

Вернемся к "Байкалу". Сообщается, что в РФ комплект компонентов для преобразования "Буханки" в "Байкал" обойдется от 500 тысяч рублей. Очевидно, в стоимость не включены работы по переоборудованию.

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Полмиллиона рублей – это начальный ценник, который может вырасти до суммы, эквивалентной базовой стоимости самой машины. Следовательно, умножаем цену на два и получаем около 15 тысяч евро за "Байкал" для российского покупателя. А умножив последнюю цифру еще на три – будем иметь представление о стоимости автокемпинге для покупателей в Германии.

Не будем перечислять, что можно купить за эти деньги в "Бюргерланде", но отметим, что образцовый кемпер Volkswagen California в Германии стоит от 48 235 или от 57 399 с учетом НДС. И можете обвинять нас в предвзятости, но то, что мы видим на фотографиях "Байкал", отнюдь столько не стоит.

Фото: Volkswagen T6.1 California / Volkswagen

Не единственная конкурентное преимущество российского кемпера – высокая проходимость на бездорожье. На Ульяновском заводе минивэн обеспечили комплектом лифтованой подвески с пневматическими элементами для изменения дорожного просвета и агрессивными шинами BFGoodrich All Terrain.

Жилой комфорт предусматривает наличие кровати на всю ширину машины, расположенного под самой крышей, а сама крыша из армированного пластика поднимается. Еще одно спальное место образуется внизу, путем разложения пары секций, прикрепленных к боковым стенкам кузова, и складывания спинок двух пассажирских кресел.

В салоне также есть шкаф, комплект модульной мебели из ламинированной пластиком фанеры, кухня с электроплитой (незакрепленной?), раковиной и смесителем, холодильник, 20-литровые баки для воды, столешница и выдвижные столики. Для сохранения жесткости кузова внутрь салона интегрируется алюминиевая рама.

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