Многофункциональный Lorinser Puch 230 GE от Lorinser служил в швейцарской армии, а после "увольнения в запас" превратился в удобный кемпер для гражданских.

В свое время австрийская компания Magna Steyr (ранее Steyr-Daimler-Puch) выпускала модель полноприводного внедорожника под названием Puch G – зарубежную версию “Гелендвагена” Mercedes. Один такой джип, что ранее служил в армии Швейцарии, попал в руки специалистов немецкого ателье Lorinser Classic, которые не только провели реставрацию, но и добавили кое-что от себя.

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Фото: так Puch G 230 GE выглядел до реставрации / Lorinser Classic

Списанные армейские внедорожники Puch G 230 GE с высокой крышей можно купить в Европе примерно за 15-16 тысяч евро. Однако автомобишль от Lorinser предлагает несколько больше-удобную "палатку" на колесах для пары путешественников. В нем есть пара кроватей, мини-кухня с микроволновой печью, питающаяся от солнечной панели, шкафчики, умывальник и другие удобства. Внутри от скупого спартанского салона армейского внедорожника не осталось и следа. Все современное и удобное.

Фото: Puch G 230 GE от Lorinser Classic / Lorinser Classic

Кузов внедорожника обновили свежей краской и оригинальным принтом с картой. Автомобиль также получил новые колеса с агрессивными шинами BFGoodrich, светодиодную главную оптику. Мощность поступает на обе оси машины от 2,3-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 114 л. с., связанного с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Мини-кемпер имеет на одометре 88 000 км и выставлен на продажу с ценником 69 900 евро.

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