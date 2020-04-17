Багатофункціональний Lorinser Puch 230 GE від Lorinser служив у швейцарській армії, а після "звільнення в запас" перетворився на зручний кемпер для цивільних.

Свого часу австрійська компанія Magna Steyr (раніше Steyr-Daimler-Puch) випускала модель повнопривідного позашляховика під назвою Puch G – закордонну версію “Геланевагена” Mercedes. Один такий джип, що раніше служив в армії Швейцарії, потрапив до рук спеціалістів німецького ательє Lorinser Classic, котрі не лише провели реставрацію, а й додали дещо від себе.

Також цікаво: Мангал у формі автомобіля: практично і естетично



Фото: так Puch G 230 GE виглядав до реставрації / Lorinser Classic

Списані армійські позашляховики Puch G 230 GE з високим дахом можна придбати в Європі приблизно за 15-16 тисяч євро. Однак автомобішль від Lorinser пропонує дещо більше – зручний “намет” на колесах для пари мандрівників. У ньому є пара ліжок, міні-кухня з мікрохвильовою піччю, що живиться від сонячної панелі, шафки, рукомийник та інші зручності. Всередині від скупого спартанського салону армійського позашляховика не залишилось і сліду. Все сучасне та зручне.

Фото: Puch G 230 GE від Lorinser Classic / Lorinser Classic

Кузов позашляховика оновили свіжою фарбою та оригінальним прінтом з мапою. Автомобіль також отримав нові колеса з агресивними шинами BFGoodrich, світлодіодну головну оптику. Потужність надходить на обидві осі машини від 2,3-літрового чотирициліндрового двигуна потужністю 114 к.с., пов'язаного з чотириступінчатою автоматичною коробкою передач. Міні-кемпер має на одометрі 88 000 км і виставлений на продаж з цінником 69 900 євро.

Дивіться також: Українська презентація Mercedes-Benz GLB проходить онлайн