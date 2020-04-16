Не знаєте, чим зайняти руки? Змайструйте собі машину... для грилю, барбекю чи шашлику.

Змайструвати щось подібне до снаги кожному чоловіку, навіть тому, хто не має апарата для зварювання. Можна використати гвинити та гайки чи навіть дріт з неплавкого металу. Головне, зробити все так, щоб мангал мав не тільки функціональне призначення, а й декоративне.

Дивіться також: У Польщі водій прилетів до церкви на автомобілі: відео

На фото нижче показаний готовий мангал від Metal Art of Wisconsin. Фірма пропонує кілька варіантів грилю, наприклад, Jeep Wrangler у дводверному та чотиридверному кузові. Виготовляються “гриль-машини” з листової гарячокатаної сталі, фрезируються лазерним різаком з ЧПУ.

Фото: гриль у формі автомобілів Jeep від Metal Art of Wisconsin

Габарити Jeep Wrangler складають 101,6х60,9х53,3 см у довжину, висоту й ширину, пропорційно кузов близький до справжнього “Джипа”. А кілька дрібних деталей, як запаска ззаду та дверні ручки, – посилюють образ. Виробник пропонує навіть “тюнінг” для BBQ-Wrangler – покриття вогнетривкою фарбою.



Дводверний гриль Wrangler обійдеться покупцям у $350, а в чотиридверному кузові коштуватиме $375.

Також цікаво: Шість моделей ЗАЗ продають на експерименти по 95 євро