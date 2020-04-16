Не знаете, чем занять руки? Смастерите себе машину... для гриля, барбекю или шашлыка.

Смастерить что-то подобное под силу каждому мужчине, даже тому, кто не имеет аппарата для сварки. Можно использовать винты и гайки или даже проволоку из неплавкого металла. Главное, сделать все так, чтобы мангал имел не только функциональное назначение, но и декоративное.

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На фото ниже показан готовый мангал от Metal Art of Wisconsin. Фирма предлагает несколько вариантов гриля, например, Jeep Wrangler в двухдверном и четырехдверном кузове. Изготавливаются "гриль-машины" из листовой горячекатаной стали, фрезируются лазерным резаком с ЧПУ.

Фото: гриль в форме автомобилей Jeep от Metal Art of Wisconsin

Габариты Jeep Wrangler составляют 101,6х60,9х53,3 см в длину, высоту и ширину, пропорционально кузов близок к настоящему “Джипу”. А несколько мелких деталей, например, запаска сзади и дверные ручки, – усиливают образ. Производитель предлагает даже “тюнинг” для BBQ-Wrangler – покрытие огнеупорной краской.



Двухдверный гриль Wrangler обойдется покупателям в $350, а в четырехдверном кузове будет стоить $375.

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