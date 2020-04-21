Полноприводный шестиколесный моторхоум позволяет путешествовать с комфортом четырем путешественникам. И имеет очень интересную функцию.

Роскошные яхты нередко оборудуют “ангарами” для небольших моторных лодок или гидроциклов. Немецкая фирма Unicat решила сделать нечто подобное и в своем сухопутном “лайнере” MD56c.

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Unicat MD56c построен на базе трехосьевого полноприводного грузовика Man TGS 26.540 6x6. Производитель утверждает, что этот дом на колесах позволит четырем людям в течение двух недель жить где угодно абсолютно автономно. Конечно, продовольственные запасы в комплектацию не включены, но об остальном создатели кемпера позаботились.

Цифровой индекс в названии машины MD56c показывает длину жилого модуля – 5600 мм. Общая длина транспортного средства составляет 8160 мм. Модуль изготовлен из самонесущих сэндвич-панелей, а внутри отделан тиковым деревом. Жилой модуль позволяет разместить четырех пассажиров, еще двое людей, с меньшим комфортом, могут ночевать в спальнике в кабине.

Модуль оборудован двухзонной индукционной плитой, мойкой из нержавейки, столешницей из тикового дерева, микроволновой печью, посудомоечной машиной(!) и 130-литровым холодильником с морозильной камерой на 65 литров. И множеством шкафчиков. В одной из них, в специальном ящике, оставлен набор керамической посуды. Также здесь есть телевизор, акустическая система, кондиционер, бойлер для нагрева воды и т. д.

Фото: автодом Unicat MD56c / Unicat

Питание для электроприборов обеспечивает большая литиевая батарея на 1200 А / 24,6 кВт/ч, подключенная к массиву солнечных панелей на крыше (1850 Вт) и двойных инверторов. Портативный генератор Honda обеспечивает резервное питание в экстренных случаях. Оценочная автономность энергосистемы Unicat MD56c составляет две недели. Примерно на это же время рассчитан 600-литровый резервуар для питьевой воды. А 980 литров дизельного топлива в баке машины позволяют покрывать дистанцию в 3300 километров, без дозаправки.

И что самое интересное в Unicat MD56c – “багажник” для транспортировки квадроцикла или небольшого сити-кара, типа Smart и Renault Twizy. Откидная платформа оснащена электроподъемником. Сам дополнительный транспортное средство в комплектацию Unicat MD56c не входит. А стоит моторхоум – от 1 389 000 евро.

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