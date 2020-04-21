Повнопривідний шестиколісний моторхоум дозволяє подорожувати з комфортом чотирьом мандрівникам. І має дуже цікаву опцію.

Розкішні яхти нерідко обладнують “ангарами” для невеличких моторних човнів або гідроциклів. Німецька фірма Unicat вирішила зробити щось подібне і в своєму сухопутному “лайнері” MD56c.

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Unicat MD56c побудований на базі трьохосної повнопривідної вантажівки Man TGS 26.540 6x6. Виробник стверджує, що цей дім на колесах дозволить чотирьом людям протягом двох тижнів жити будь-де абсолютно автономно. Звичайно, продовольчі запаси у комплектацію не включені, але про решту творці кемпера потурбувались.

Цифровий індекс у назві машини MD56c показує довжину житлового модуля – 5600 мм. Загальна довжина транспортного засобу складає 8160 мм. Модуль виготовлений з самонесучих сендвіч-панелей, а всередині оздоблений тиковим деревом. Житловий модуль дозволяє розмістити чотирьох пасажирів, ще двоє людей, з меншим комфортом, можуть ночувати у спальнику в кабіні.

Модуль обладнаний двозонною індукційною плитою, мийкою з нержавійки, стільницею з тикового дерева, мікрохвильовою піччю, посудомийною машиною(!) та 130-літровим холодильником з морозильною камерою на 65 літрів. І бузліччю шафок. В одній з них, у спецільному ящику, складений набір керамічного посуду. Також тут є телевізор, акустична система, кондиціонер, бойлер для нагріву води тощо.

Фото: автодім Unicat MD56c / Unicat

Живлення для електроприладів забезпечує велика літієва батарея на 1200 А / 24,6 кВт/год, підключена до масиву сонячних панелей на даху (1850 Вт) та подвійних інверторів. Портативний генератор Honda забезпечує резервне живлення в екстренних випадках. Оціночна автономність енергосистеми Unicat MD56c становить два тижні. Приблизно на цей же час розрахований 600-літровий резервуар для питної води. А 980-літрів дизельного пального у баку машини дозволяють покривати дистанцію у 3300 кілометрів, без дозаправки.

Та що найцікавіше в Unicat MD56c – “багажник” для транспортування квадроцикла чи невеличкого сіті-кара, типу Smart чи Renault Twizy. Відкидна платформа оснащена електропідйомником. Сам додатковий транспортний засіб у комплектацію Unicat MD56c не входить. А коштує моторхоум – від 1 389 000 євро.

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