Курйозна аварія трапилась в кар'єрі на Уралі.

У кар'єрі Качканарського гірничо-збагачувального комбінату у Свердловській області трапилась аварія, в якій 130-тонна вантажівка БелАЗ зім'яла під собою бензовоз КамАЗ.

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За інформацією портала Motor, аварія трапилась після того, як КамАЗ заправив кар'єрний самоскид. Ймовірно, водій БілАЗа поквапився і почав рух, вирішивши, що автомобіль-заправник вже закінчив роботу та від’їхав.

В результаті аварії ніхто з людей не постраждав, водій КамАЗа встиг вискочити з кабіни до зіткнення. А от його машині не пощастило – від зустрічі з колесами самоскида БелАЗ, кабіну розтрощило, мов паперову.

Судячи з кадрів, КамАЗу не пощастило потрапити під колеса велетню БелАЗ-75585. Дана модель обладнана 1000-сильною установкою, має висоту 6,4 метри і важить 74 тонни.

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