Курьезная авария произошла в карьере на Урале.

В карьере Качканарского горно-обогатительного комбината в Свердловской области произошла авария, в которой 130-тонный грузовик БелАЗ смял под собой бензовоз КамАЗ.

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По информации портала Motor, авария произошла после того, как КамАЗ заправил карьерный самосвал. Вероятно, водитель БелАЗа поторопился и начал движение, решив, что автомобиль-заправщик уже закончил работу и уехал.

В результате аварии никто из людей не пострадал, водитель КамАЗа успел выскочить из кабины до столкновения. А вот его машине не повезло – от встречи с колесами самосвала БелАЗ, кабину раздробило, как бумажную.

Судя по кадрам, КамАЗу не повезло попасть под колеса великану БелАЗ-75585. Данная модель оборудована 1000-сильной установкой, имеет высоту 6,4 метра и весит 74 тонны.

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