Стверджується, що архаїчний мінівен створювався з прицілом на європейських покупців, у першу чергу, з Німеччини. І це ще не найдивніша річ про новинку з Росії.

“Нестаріюча класика”, “легенда бездоріжжя”, “поза часом та за межами доріг” – так описує “Буханку” її нинішній виробник. Серійний випуск УАЗ-452 розпочався у 1965 році і триває й досі без значних конструктивних змін. А щоб зробити машину привабливішою для покупців, час від часу для неї створюють спецверсії. Перед нами останнє творіння Ульянівського автозаводу та компанії “Люкс Форм”.

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Фірма Luxe Form спеціалізується на виробництві кухонних стільниць, фасадів та рішень для меблів. Спеціалісти компанії забезпечили “Буханку” вбудованою кухнею та меблюванням, тоді як завод-виробник підготував кілька модифікацій для перетворення машини на кемпер. Спільними зусиллями на світ з’явився проект під назвою “Байкал”.

Фото: автокемпінг “Байкал” на базі УАЗ сімейства СГР / Motor

Портал Motor повідомляє, що автокемпінг створювався під запити європейських клієнтів, зокрема, покупців з Німеччини. Однак тепер такий автомобіль доступний і в Росії, причому його можна зробити, як на базі нової “Буханки”, так і старої.



Фото: знімок екрану російського сайту УАЗ

Окей, Гугл: купити УАЗ в Німеччині.

Вартість базової версії Buchanka у Німеччині – від 21 тисячі євро. Без жодних покращень та тюнінгу. Це майже втричі дорожче, ніж вартість цього ж авто у Росії (629 010 рублів або 7 602 євро).

Повернемось до “Байкала”. Повідомляється, що в РФ комплект компонентів для перетворення “Буханки” на “Байкал” обійдеться від 500 тисяч рублів. Вочевидь, у вартість не включені роботи з переобладнання.

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Півмільйона рублів – це початковий цінник, котрий може зрости до суми, еквівалентної базовій вартості самої машини. Відтак, множимо ціну на два і отримуємо близько 15 тисяч євро за “Байкал” для російського покупця. А помноживши останню цифру ще на три – матимемо уявлення про вартість автокемпінгу для покупців у Німеччині.

Не будемо перераховувати, що можна купити за ці гроші в “Бюргерланді”, але зазначимо, що взірцевий кемпер Volkswagen California у Німеччині коштує від 48 235 або від 57 399 з урахуванням ПДВ. І можете звинувачувати нас в упередженості, але те, що ми бачимо на фотографіях “Байкал”, аж ніяк стільки не коштує.

Фото: Volkswagen T6.1 California / Volkswagen

Чи не єдина конкурентна перевага російського кемпера – висока прохідність на бездоріжжі. На Ульянівському заводі мінівен забезпечили комплектом ліфтованої підвіски з пневматичними елементами для зміни дорожнього просвіту та агресивними шинами BFGoodrich All Terrain.

Житловий комфорт передбачає наявність ліжка на всю ширину машини, розташованого під самим дахом, а сам дах з армованого пластику піднімається. Ще одне спальне місце утворюється внизу, шляхом розкладання пари секцій, прикріплених до бічних стінок кузова, і складання спинок двох пасажирських крісел.

У салоні також є шафа, комплект модульних меблів з ламінованої пластиком фанери, кухня з електроплиткою (незакріпленою?), раковиною і змішувачем, холодильник, 20-літрові баки для води, стільниця та висувні столики. Для збереження жорсткості кузову всередину салону інтегрується алюмінієва рама.

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