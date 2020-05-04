Умілець живе серед усіх цих дивних арт-об'єктів.

Просто посеред подвір’я у нього стоїть літак Ан-2 і це не з проста: власник будинку-музею – відставний пілот.

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Наразі Андрій Карзубов – власник будинку, розташованого під Санкт-Петербургом, живе у ньому сам і приймає гостей у приватному порядку, однак планує перетворити його на справжній музей, відкритий для відвідувачів.

Сам будинок, усе довкола та всередині, виконані у стилі стімпанк та кіберпанк, деякі з експонатів – цілком функціональні речі для повсякденного вжитку. Наприклад, рукомийник зі старої швейної машинки, вініловий програвач на мотоциклі, настільні лампи, вуличні ліхтарі тощо. Є й прилади, призначення яких зовсім незрозуміле.

Фото: колекція арт-об’єктів в приватному будинку-галереї / Designyoutrust

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