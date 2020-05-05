Экспансия планируется на нынешний год, ее возглавит электрический кроссовер Tang EV600.

BYD Auto – крупнейший производитель электрокаров в Китае и второй в мире, после Tesla. Компания обнародовала свой стратегический план по экспансии на европейский рынок, которая начнется уже в этом году.

Читайте также: Илон Маск стал папой мальчика

Первым экспатом BYD в Европе станет кроссовер Tang EV600, который продается в КНР уже в течение года и хорошо себя зарекомендовал. Дома он предлагается в двух версиях: одномоторная имеет отдачу в 245 л.с., а исполнение с двумя электродвигателями имеет мощность в 490 сил. Литий-ионный аккумулятор на 82,8 кВт*ч обеспечивает кроссовер запасом хода в 500-520 километров на одном заряде. Кроме того, на домашнем рынке Tang предлагается с бензиновой и гибридной силовыми установками.

Ориентировочная стоимость электрического Tang для Европы пока не названа, но в Китае кроссовер доступен по цене от 40 до 55 тысяч долларов.

Фото: BYD Tang EV600 / BYD

“Норвегия – это самый совершенный рынок в Европе, когда речь идет о широком внедрении и использовании электромобилей, а также о наличии разветвленной сети зарядных станций. Мы внимательно оценим реакцию рынка на наш продукт, но в долгосрочной перспективе наша цель – начать продажи легковых автомобилей и за пределами Норвегии”, – сказал управляющий директор BYD Europe Исбранд Хо.

Читайте также: Карантин 2020: обновленные правила и ограничения для автомобилистов – список