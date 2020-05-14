Крупнейший производитель электрокаров в Китае и второй по величине в мире нашел путь для завоевания Старого Света.

Han EV – меткое название для машины, которая должна стать первым китайским электрокаром в Европе. Она не только созвучна со словом "хан", но и фактически означает "династия Хань".

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Четырехдверный электрокар BYD Han EV нацелился отобрать покупателей у Tesla Model 3 в Европе. Производитель относит его к премиум-классу, обеспечив соответствующим оснащением, но собирается продавать по цене не дороже "народной" Model 3 – по 45-55 тысяч евро.

Электрокар получил лучший из современных аккумуляторов BYD, так называемый Blade Battery. Литий-железофосфатная батарея показала невероятный запас прочности: в ходе интенсивных тестов аккумулятор сгибали, пробивали гвоздями и принудительно нагревали до 300 градусов по Цельсию. В одном из тестов аккумуляторы не загорелся и не взорвался.

На домашнем рынке Han EV будет доступен с батареями объемом 65 и 76,8 киловатт-часов, которые обеспечат запас хода от 505 до 605 километров. Какие комплектации готовят для европейских покупателей, пока не известно.

Фото: BYD Han EV / BYD

Базовая модель электрокара получит один электромотор на передней оси мощностью в 222 л.с., промежуточная версия будет иметь такой же мотор, но больше аккумулятор, а топовая конфигурация предусматривает оснащение двумя электромоторами с совокупной отдачей в 495 л.с. Такая версия Han EV сможет ускоряться с места до первой сотни за 3,9 секунды.

Кроме того, электрический седан оснастят автопилотом DiPilot с поддержкой связи 5G и системой Intelligent Integrated Brake System от Bosch, которая представляет собой электрогидравлический усилитель тормозов, объединенный с системами стабилизации и рекуперации.

Старт продаж BYD Han EV в Китае назначен на июнь этого года. Когда электрокар появится в Европе пока точно не известно. Ранее предполагалось, что в авангарде BYD в Европе будет электрический кроссовер Tang EV600, а первой страной Старого Света станет Норвегия. Не исключено, что батарейные седан и кроссовер дебютируют в Европе одновременно.

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