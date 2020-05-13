Главный редактор портала Jalopnik на собственном опыте решил узнать, как стать владельцем "самого дешевого электрокара в мире".

Джейсон Торчински из Jalopnik заскучал на карантине и решил попробовать приобрести автомобиль онлайн. На популярном китайском сайте Alibaba он нашел машину, заявленную как “самый дешевый электромобиль в мире” и заказал ее доставку в США.

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По документам, электрокар Changli Nemeca именуется “четырехколесный трицикл”, как бы парадоксально это не звучало.

Электромобильчик с мотором мощностью в 1,1 лошадиной силы (неподтвержденная информация), больше напоминает гольф-карт, однако имеет допуск на дороги общего пользования, по крайней мере в Китае, где распространен транспорт типа LSV – низкоскоростные автомобили.

В объявлении на сайте была указана цена в 930 долларов, однако аккумуляторный блок к нему продается отдельно и стоит еще 305 долларов. Таким образом, ценник сразу вырос до 1 235 долларов.

Следующий пункт расходов – транспортировка из Шанхая в порт Уилмингтон в штате Северная Каролина. Эта услуга обошлась заказчику в 549 долларов. А общая сумма за машину выросла до 1 784 долларов.



Еще 528 долларов покупатель уплатил за услуги порта прибытия – хранение на складе, грузовые услуги и прочее. На калькуляторе набежало уже 2 312 долларов. Растаможка и регистрация китайского электрокара обошлись еще в 1 018 долларов.

Наконец, оплатив все чеки, Джейсон Торчински стал владельцем "четырехколесного трицикла" из Китая. Общая сумма покупки составила 3 331 доллар, без учета стоимости транспортировки из порта прибытия до гаража покупателя – владелец предполагает, что это округлит цифру до 3 500 долларов.

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