Головний редактор порталу Jalopnik на власному досвіді вирішив дізнатись, як стати власником "найдешевшого електрокара у світі".

Джейсон Торчінські з Jalopnik занудьгував на карантині й вирішив спробувати придбати автомобіль онлайн. На популярному китайському сайті Alibaba він знайшов машину, заявлену як “найдешевший електромобіль у світі” та замовив її доставку у США.

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За документами, електрокар Changli Nemeca іменується “чотириколісний трицикл”, як би парадоксально це не звучало.

Електромобільчик з мотором потужністю в 1,1 кінську силу (непідтверджена інформація), більше нагадує гольф-карт, однак має допуск на дороги загального користування, принаймі у Китаї, де розповсюджений транспорт типу LSV – низькошвидкісні автомобілі.

В оголошенні на сайті була вказана ціна у 930 доларів, однак акумуляторний блок до нього продається окремо і коштує ще 305 доларів. Таким чином, цінник одразу ж зріс до 1235 доларів.

Наступний пункт видатків – транспортування з Шанхаю до порту Вілмінгтон у штаті Північна Кароліна. Ця послуга обійшлась замовнику в 549 доларів. А загальна сума за машину зросла до 1784 доларів.



Ще 528 доларів покупець сплатив за послуги порту прибуття – зберігання на складі, вантажні послуги тощо. На калькуляторі набігло вже 2312 доларів. Розмитнення та реєстрація китайського електрокара обійшлись ще у 1018 доларів.

Врешті, оплативши усі чеки, Джейсон Торчінські став власником “чотириколісного трицикла” з Китаю. Загальна сума покупки склала 3331 долар, без урахування вартості транспортування з порту прибуття до гаража покупця – власник припускає, що це округлить цифру до 3500 доларів.

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