Як не дивно, побита машина не спереду, а ззаду.

Ferrari – швидкі автомобілі, але щоб на них їздити, треба мати неабиякий хист. Тому вони, як і багато інших спортивних автомобілів, нерідко потрапляють в ДТП. Американський власник цієї Ferrari 458 Spider 2014 року виготовлення в яскравому жовтому кольорі Giallo Modena, теж виявився серед них. Він, мабуть, занадто інтенсивно гальмував, тому що в задню частину в’їхало якесь авто. Хоча на спідометрі лише 6512 миль. На щастя, після ДТП суперкар може пересуватись самостійно, тож основні вузли не пошкоджено.

Фото: Copart, Autoastat

Втім, щоб відновити цей автомобіль вартістю $229 745, страхова компанія Statae Farm нарахувала аж $94 334 ремонту, а це 54% від вартості. За таких умов машину довелось списати та продати на страховому аукціоні Copart.

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13 березня українець придбав це Ferrari за 120 тисяч доларів США, і, сплативши ще 5000 комісії, повіз на батьківщину. На початку травня жовтий суперкар вже був на одній зі столичних станцій техобслуговування, які спеціалізуються на тюнінгу й дорогих автомобілях.

Хто став власником «битка» Ferrari, наразі невідомо, однак таким же чином привіз собі суперкар боксер Василь Ломаченко.

Згідно даних заводу-виробника, кабріолет Ferrari 458 Spider оснащений 4,5-літровим восьмициліндровим двигуном потужністю 570 к.с. та 7-ступеневою коробкою передач. Автомобіль розганяється до першої сотні за 3,4 с, його максимальна швидкість 320 км/год.

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