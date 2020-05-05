Аналіз імпорту автомобілів з Америки в Європу за видами збитків.

Автор: Олег Голубенко

В останні роки український ринок вживаних автомобілів активно насичується автомобілями, ввезеними з США. Вони трохи відрізняються від європейських версій – елементами бортової електроніки, блоками управління різних системам, роз'ємами до них. Також є відмінності в обвісі кузова (бампера, накладки, спойлера).

Спільною особливістю для всіх автомобілів, ввезених з США, є невідповідність оптики європейським вимогам безпеки дорожнього руху. Це серйозна проблема через можливе введення в Україні обов'язкового техогляду для приватних автомобілів – з такою оптикою “американці” не зможуть легально пройти державний технічний іспит.

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Показники спідометра і рівня пального вказуються, відповідно в милях і галонах (часто їх можна "повернути" до європейських км і літрів). Також на ці автомобілі в більшості випадків відсутні інструкції користувача, а радіоприймач приймає тільки непарні хвилі.

Що стосується технічного стану, то "американські автомобілі" потрапляють до нас в основному після ДТП або інших страхових випадків. А відновлюються вони не на офіційних сервісах зі значним порушенням заводських технологій і стандартів ремонту.

Наявність особливостей у комплектаціях навіть на етапах відновлення "відсіває" частину європейських деталей для ремонту автомобіля. Також існує проблема їх діагностики.

Часто офіційні дилери відмовляються або навіть не мають можливості продіагностувати авто з США через відмінності версій програмного забезпечення блоків управління двигуном. Його не можна коректно оновити, просканувати системи автомобіля наявними діагностичними приладами.

Але основними причинами, за якими ціна на американські автомобілі є привабливо низькою для наших покупців, є перш за все наявність у автомобіля тих чи інших проблем, які ми постаралися тут узагальнити.

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1. Відкликання автомобіля (Open recalls)

Є багато автомобілів з США, які не повертаються виробнику при їх відкликані для усунення тих чи інших несправностей. Ці автомобілі, природно, мають підвищений ризик для покупця, оскільки покупець не знає, що з автомобілем не так, і як це може вплинути на його експлуатацію. Нерідко, ігноруючи відгук виробника, власники таких автомобілів продають їх за кордон. Наприклад, в даний час в Європі налічується понад 188 тисяч таких автомобілів, ввезених з США.

2. Присвоєння автомобілю титулу "врятований" (Salvage Title)

У Північній Америці цей титул говорить про те, що за транспортний засіб страховою компанією було виплачено відшкодування, але воно може бути відновлено.

Причини, за якими ТЗ може отримати "право на порятунок":

Збиток від повені: пошкоджені в результаті повені автомобілі іноді отримують право на порятунок.

Збиток від граду.

Відновлення після викрадення.

Вандалізм.

Зазвичай страхова компанія продає автомобіль або в ремонтну майстерню, або на авторозбірку. Якщо автомобіль відремонтований, більшість штатів вимагає, щоб він пройшов базову перевірку безпеки, перш ніж автомобільне агентство надасть йому новий титул. Але навіть, якщо держава надає автомобілю новий титул, майбутні власники знають, що автомобіль був врятований або відновлений.

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Наявність у автомобіля статусу "врятований", сильно відображається на його ринковій вартості. Галузеві стандарти, якими керується Міжнародне товариство автомобільних оцінювачів, рекомендує оцінювати такі автомобілі на 65-75% нижче за котирування вартості, зазначених в Kelley Blue Book.

3. Тотальна загибель (Total loss)

Автомобіль вважається тотально знищеним, коли вартість його ремонту перевищує фактичну вартість автомобіля (наприклад, штат Техас) або становить певний відсоток від вартості, який в кожному штаті може відрізнятися. Наприклад, в Неваді він становить 50%, Оклахомі – 60%, Небрасці – 65%, в штатах Мічиган і Індіана – 70%, в штатах Алабама, Айова, Канзас, Кентуккі, Массачусетс, Мен, Монтана, Нью-Гемпшир, Нью Йорк, Північна Кароліна, Північна Дакота, Південна Кароліна, Теннесі, Вірджинія, Західна Вірджинія, Вайомінг – 75%, у Флориді, Міссісіпі і Орегоні – 80%.

На практиці це означає, що якщо б ви зазнали аварії на Toyota Camry вартістю 4800 доларів в Оклахомі, то тотальною загибеллю буде вважатися ремонт на суму 2880 доларів (або 60%) від вартості автомобіля.

4. Затоплення (Flood Damage)

Оскільки багато штатів в США схильні до різних екстремальних погодних умов, логічним наслідком цього є те, що деякі автомобілі страждають від повеней. Багато з цих автомобілів експортуються в Європу, піддаючи європейських споживачів ризику виникнення проблем в експлуатації. За даними Carfax, в Європу було ввезено з США понад 13 тисяч автомобілів з історією збитків від повені.

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5. Спрацьовування подушок безпеки (Airbag Deployment)

Ще одним фактором ризику для покупців автомобілів з американського ринку є спрацьовані подушки безпеки. Часто подушки безпеки відновлюються з найменшими витратами, що означає, що вони не забезпечують повного захисту або функціональності, як було обіцяно виробником.

В даний час в Європі є понад 18 тисяч автомобілів з історією спрацьовування подушок безпеки, які були імпортовані з США.

6. Викрадення (Stolen)

Ще одним фактором ризику є викрадені автомобілі. Багато автомобілів, після їх крадіжки, експортуються за кордон, що ускладнює поліції їх пошук. Покупці старих автомобілів, в свою чергу, у багатьох випадках абсолютно не знають про кримінальне минуле свого автомобіля, для приховування якого нерідко використовується VIN-клонування. Злочинці запозичують унікальний ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) у зламаних автомобілів і використовують його для інших автомобілів.

В даний час в Європі налічується 402 автомобіля BMW, які мали історію викрадення. Звичайно, такі автомобілі дуже ризиковані для покупців вживаних автомобілів. Купівля вкраденого автомобіля може привести не тільки до серйозних юридичних проблем; це може також привести до дорогих фінансових суперечок і виснажливих розслідувань.

7. Фальсифікація пробігу (Mileage inconsistency)

У США, як і в інших країнах, власники автомобілів та сірі дилери не цураються скручування пробігу. Завдяки цьому вони мають намір уникнути знижки на перепробіг (яка іноді становить близько чверті вартості автомобіля) і продати автомобіль набагато дорожче його справедливої ринкової вартості. Частіше такі маніпуляції проводяться з лізинговими і прокатними автомобілями, в результаті чого покупець несе ризики додаткових витрат на ремонт і зменшення ресурсу купленого автомобіля.

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8. Утилізація (Junk)

У широкому сенсі, визначення автомобіля, що підлягає утилізації, є компетенцією муніципалітетів, які мають своїм завданням звільнення вулиць і дворів від “сміттєвих” автомобілів. Місцева влада встановлює список критеріїв, згідно з якими транспортний засіб може бути визнано таким, що підлягає утилізації. Зазвичай такими критеріями є:

Вік: як правило, це не нова машина. У деяких регіонах такій машині повинно бути не менше трьох років.

Пошкодження: машина була сильно пошкоджена. Можливо, відсутні такі важливі вузли, як шини, трансмісія або двигун, розбиті вікна і т.д.

Низька залишкова вартість: автомобіль нікому не потрібен і його можуть купити лише за ціною металобрухту. Як правило, граничним значенням є 500 доларів.

Відсутність реєстраційних документів. У небажаного автомобіля часто відсутні офіційні документи.

Відсутність ознак експлуатації: автомобіль був припаркований на вулиці якийсь час або перебуває на чиїйсь землі без дозволу.

Автомобілі, які раніше мали титул "сміттєвий" і були відновлені в стані, що дозволяє пересуватися дорогами, після державної перевірки отримують новий титул і VIN. Новий VIN не співпадатиме з іншими номерами VIN на дверях або панелях автомобіля. При цьому рік випуску автомобіля визначається за датою випуску. Такі автомобілі вважаються самостійно зібраними.

Дані Carfax про кількість імпортованих в Європу автомобілів з зазначеними проблемами:

№п/п Опис недоліків Chevrolet Jeep Ford VW BMW Toyota Audi Volvo Mercedes Benz Honda 1 Відкриті відклики (Open recalls) 22778 56013 33275 1015 18116 37575 19691 2 Нещасний випадок (Accident reported) 9721 7149 20829 21727 14141 51160 8519 6534 21915 19342 3 Зареєстроване пошкодження (Damage reported) 6011 5006 14127 15753 11072 35375 6636 4529 17963 13517 4 Титул “врятований” (Salvage Title) 5694 6225 16945 22067 13084 47989 9389 5814 22190 17836 5 Тотальне знищення (Total loss) 3298 9372 16741 11453 37113 7559 4176 18767 13111 6 Збиток від повені (Flood Damage) 982 586 1438 1406 1459 2610 709 432 2565 1081 7 Невідповідність пробігу (Mileage inconsistency) 359 438 529 759 98 1349 318 8 Подушка безпеки, що спрацювала (Airbag Deployment) 803 2926 4613 2730 1584 1221 4416 9 Викрадення (Stolen) 161 427 233 402 666 128 81 542 354 10 Утилізація (Junk) 2112 4119 668 516 2199 1825 Всього 45545 79241 99777 86196 54341 179791 35192 41517 125065 91491

Як видно з цієї таблиці, лідером серед імпортованих з США в Європу брендів виявилася Toyota (179791 шт), за ним йде Mercedes-Benz (125065 шт), а трійку "лідерів" замикає Ford (99777 шт). Скільки з цих автомобілів потрапило в Україну невідомо, але виходячи з кількості пропонованих на автоклассіфайдах американців, – чимало.

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