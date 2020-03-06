В Україні виявлено найбільший на сьогодні “скручений” пробіг транспортного засобу.

Про це інформує український сайт оголошень автотранспорту Auto.Ria. Як вказано на сторінці автокласифайду, звернути увагу на цей випадок адміністрації сайту допоміг сам продавець, який вимагав видалити результати перевірок. Однак сайт зробив його відомим.

Продавець мікроавтобусу Mercedes-Benz Sprinter замовив на сайті послугу “Перевірений VIN-код”. Ця послуга дозволяє збільшити довіру до продавця, адже сайт перевіряє машину за різноманітними базами даних. Зокрема, визначає відповідність вказаних у оголошенні параметрів тим, які зареєстровані в базах даних МВС, а також в інших доступних джерелах. Як саме сайт дізнається про пробіг, невідомо, однак один з варіантів – через закордонні інтернет-ресурси, на яких раніше продавався цей автомобіль.

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Продавець “бусу” Mercedes-Benz Sprinter заявив, що на його машині 100% чесний пробіг у 167 тисяч км. Також він додав, що машина “перевірена прибором” та “є всі сервіси”. Натомість за базами даних останній зафіксований на цій машині пробіг був 548 тисяч, і це було ще 11 місяців тому. Таким чином, “скрученим” пробіг виявився на 381 тисячу км. Це поки рекордний показник заниження реального пробігу при перепродажу автомобіля.

Даний випадок ще раз демонструє, що при купівлі вживаного авто потрібно перевіряти його за різноманітними показниками незалежно від обіцянок продавця.

Нагадаємо, яке авто краще - свіжопригнане чи з пробігом по Україні.