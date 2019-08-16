В оголошеннях із продажу старих авто все частіше стала зустрічатися фраза "без пробігу по Україні". Продавці подають цей факт як беззастережну перевагу, але чи так це насправді? Спробуємо розібратися.

Потік старих авто буквально ринув в Україну, агресивно відбираючи частку ринку у нових. У липні цього року 76% перших реєстрацій авто припало на імпорт старих машин. Саме тому багато хто зараз стоїть перед вибором що купити: старий автомобіль, який вже їздив по Україні або "свіжопригнаний"?

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Чим кращі свіжопригнані

Зазвичай головними перевагами "свіжопригнаних" машин називають чесний пробіг, експлуатацію хорошими дорогами, заправку якісним паливом й хороше сервісне обслуговування. І в цьому є частка правди.

Дійсно, для опису стану наших доріг підходять лише нецензурні слова. Багато деталей підвіски доводеться міняти кожні 50-60 тисяч кілометрів пробігу, тому в Україні такі деталі вважаються за витратні матеріали. При експлуатації нормальними європейськими дорогами ті ж самі запчастини здатні пройти і 150, і 200 тисяч кілометрів. Але купуючи пригнаний автомобіль з пробігом близько 200 тисяч можна не сумніватися, що більшість деталей підвіски вже вичерпали свій ресурс і, що називається, "на підході". Наші дороги їх "доб'ють" дуже швидко.

Експлуатація на якісному європейському паливі теж є перевагою. Але не варто забувати про швидкісний режим. Наприклад, в Німеччині є "безлімітні" автобани, де швидкість необмежена. І багато німців дійсно їздять по ним з максимальною швидкістю, на яку здатний автомобіль. Безумовно, це позначається на ресурсі – не варто забувати про це, купуючи автомобіль з німецького ринку.

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У більшості європейських країн техогляд обов’язковий і для його успішного проходження потрібно замінити деталі, що викликають хоч найменшу підозру. Але техогляд, як правило, проходять раз на два роки, і розуміючи, що такий ТО буде занадто витратним, європейці "добивають" автомобіль, а потім продають його перекупам з України. Так, це не повальна практика, але такі випадки трапляються.

У деяких європейських країнах скручування пробігу – кримінальний злочин. Але хто заважає перекупам скрутити його вже в Україні чи у Польщі?

В "оригінальність" пошарпаної сервісної книжки вірити не варто, оскільки можливості поліграфії зараз практично безмежні.

З особливою увагою варто ставитися до автомобілів з США. Вони часто обладнані червоними поворотниками (за що поліція може штрафувати), мають проблеми з прийомом деяких радіостанцій в FM діапазоні, вимагають перепрошивки, пов'язаної з перекладом миль і галонів в літри й кілометри. До того ж переважну більшість старих авто з США привозять битими і відновлюють з мінімальними витратами, так би мовити, "на продаж".

Чим хороші авто, що вже поїздили в Україні

До переваг автомобілів, які були куплені в українських автосалонах, зазвичай відносять адаптовану до наших умов підвіску, прозору історію обслуговування та всі виконані ремонтні роботи.

Адаптація до наших доріг дійсно є перевагою, але у багатьох автовиробників вона полягає в установці проставок в підвісці або посилених пружин і амортизаторів (зазвичай це називають "пакет погані дороги") та металевого захисту картера. Проставки і захист – це відносно недорогі деталі, які можна встановити в процесі обслуговуванняі на європейське авто. Пружини і амортизатори в більшості автомобілів служать 100-200 тис. км, і, швидше за все, до моменту продажу вони вже потребують заміни.

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Історія обслуговування в Україні може бути підтверджена сервісною книгою, але вірити їй не рекомендуємо. Якщо обслуговування проводилося на офіційному сервісі, історія всіх виконаних робіт є в базі у дилера. Зазвичай за запитом клієнта (навіть потенційного) офіційні дилери цю інформацію надають.

Вже виконані роботи з ремонту теж не завжди є перевагою. Адже, наприклад, "капіталку" двигуна можна зробити як "на совість", так і "на продаж". І якщо автомобіль продається, то останній варіант найбільш вірогідний.

Порада від Авто24:

Як бачимо, "свіжопригнані" і "українські" старі автомобілі не так вже й сильно відрізняються один від одного. У будь-якому випадку, купівля старого автомобіля – це лотерея, і щоб збільшити шанси “виграшу”, слід витратити певні зусилля для перевірки історії і технічного стану конкретного екземпляра. Однозначної відповіді на загальне питання “що краще, "свіжопригнані" або "з пробігом по Україні" бути не може – треба порівнювати тільки конкретні автомобілі.

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