В объявлениях по продаже подержанных авто все чаще стала встречаться фраза "без пробега по Украине". Продавцы подают этот факт как безоговорочное преимущество, но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.

Поток подержанных авто буквально хлынул в Украину, агрессивно отбирая долю рынка у новых. В июле этого года 76% первых регистраций авто пришлось на импорт подержанных машин. Именно поэтому многие сейчас стоят перед выбором что купить: подержанный автомобиль, который уже ездил по Украине или "свежепригнаный"?

Читайте также: "Євробляхерів" почнуть штрафувати з 22 серпня: розміри штрафів в інфографіці

Чем лучше свежепригнаные

Обычно главными преимуществами "свежепригнаных" машин называют честный пробег, эксплуатацию по хорошим дорогам, заправку качественным топливом и хорошее сервисное обслуживание. И в этом есть доля правды.

Действительно, для описания состояния наших дорог подходят лишь нецензурные слова. Многие детали подвески приходится менять каждые 50-60 тысяч километров пробега и в Украине такие детали считаются расходниками. При эксплуатации по нормальным европейским дорогам те же самые запчасти способны пройти и 150, и 200 тысяч километров. Но покупая пригнанный автомобиль с пробегом около 200 тысяч, можно не сомневаться, что большинство деталей подвески уже исчерпали свой ресурс и, что называется, "на подходе". Ниши дороги их "добьют" очень быстро.

Эксплуатация на качественном европейском топливе тоже является преимуществом. Но не стоит забывать о скоростном режиме. Например, в Германии есть "безлимитные" автобаны, где скорость не ограничена. И многие немцы действительно ездят по ним с максимальной скоростью, на которую способен автомобиль. Безусловно, это сказывается на ресурсе – не стоит забывать об этом, покупая автомобиль с немецкого рынка.

Читайте также: Як розмитнюють авто у Німеччині: відео

В большинстве европейских стран техосмотр честный и для его успешного прохождения требуется заменить все вызывающие хоть малейшее подозрение детали. Но техосмотр, как правило, проходят раз в два года, и понимая, что следующее ТО будет слишком затратным, европейцы "добивают" автомобиль, а потом продают его перекупам из Украины. Да, это не повальная практика, но такие случаи случаются.

В некоторых европейских странах скручивание пробега – уголовное преступление. Но кто мешает перекупам скрутить его уже в Украине или Польше?

В "оригинальность" потрепанной сервисной книги верить не стоит, поскольку возможности полиграфии сейчас практически безграничны.

С особым вниманием стоит относиться к автомобилям из США. Они часто оборудованы красными поворотниками (за что полиция может штрафовать), имеют проблемы с приемом некоторых радиостанций в FM диапазоне, требуют перепрошивки связанной с переводом миль и галлонов в литры и километры. К тому же подавляющее большинство подержанных авто из США привозят битыми и восстанавливают с минимальными затратами, так сказать, “на продажу”.

Чем наши хороши

К преимуществам автомобилей, которые были куплены в украинских автосалонах, обычно относят адаптированную к нашим условиям подвеску, прозрачную историю обслуживания и все выполненные ремонтные работы.

Адаптация к нашим дорогам действительно является преимуществом, но у многих автопроизводителей она заключается в установке проставок в подвеске или усиленных пружин и амортизаторов (обычно это называют "пакет плохие дороги") и металлической защиты картера. Проставки и защита это относительно недорогие детали, которые можно установить в процессе обслуживания. Пружины и амортизаторы в большинстве автомобилей служат 100-200 тыс. км. и, скорее всего, к моменту продажи они уже требуют замены.

Читайте также: Легализация авто за 250 - 650% от таможенной стоимости: данные ГФС

История обслуживания в Украине может быть подтверждена сервисной книгой, но верить ей не рекомендуем. Если обслуживание проводилось на официальном сервисе, история всех выполненных работ есть в базе у дилера. Обычно по запросу клиента (даже потенциального) официальные дилеры эту информацию предоставляют.

Уже выполненные работы по ремонту тоже не всегда являются преимуществом. Ведь, к примеру, "капиталку" двигателя можно сделать как "на совесть", так и "на продажу". И если автомобиль продается, то последний вариант наиболее вероятен.

Совет от Авто24:

Как видим, "свежепригнаные" и "украинские" подержанные автомобили не так уж и сильно отличаются друг от друга. В любом случае, покупка старого автомобиля – это лотерея, и чтобы увеличить шансы “выигрыша”, следует потратить определенные усилия для проверки истории и технического состояния конкретного экземпляра. Однозначного ответа на общий вопрос “что лучше, "свежепригнаный" или "с пробегом по Украине" быть не может – нужно сравнивать только конкретные автомобили.

Также интересно: Калькулятор растаможки авто в Украине