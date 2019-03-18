Сейм Польщі проголосував за зміни в законодавстві, що передбачають серйозні покарання за фальсифікування даних пробігу автомобіля.

Тепер за скручування показників одометра, який вимірює пробіг, загрожуватиме до п’яти років ув’язнення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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“Відповідно до ухвалених Сеймом змін до закону про дорожній рух і до Кримінального кодексу, за кожну фальсифікацію показників лічильника загрожуватиме ув’язнення від трьох місяців до п’яти років – як для замовника, так і для виконавця, наприклад, механіка автомайстерні”, – повідомило міністерство юстиції Польщі.

Крім того, власникові автомобіля загрожуватиме штраф у розмірі 3 тис. злотих (21 тис. грн), якщо він не поінформує під час планового технічного огляду про факт заміни одометра.

СТО, які проводять щорічний технічний огляд, будуть зобов’язані передавати інформацію про актуальні показники лічильника чи про факт його заміни до центрального органу обліку автомобілів та водіїв Польщі.

Внесеними змінами також передбачається, що під час кожної перевірки автомобіля поліція, прикордонники, інспекція дорожнього руху, військова жандармерія та митні органи матимуть право записувати актуальні показники лічильника.