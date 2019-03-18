Сейм Польши проголосовал за изменения в законодательстве, предусматривающие серьезные наказания за фальсификации данных пробега автомобиля.

Теперь за скручивание показателей одометра, который измеряет пробег, грозит до пяти лет заключения, сообщает корреспондент Укринформа.

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"Согласно принятым Сеймом изменениям в закон о дорожном движении и в Уголовный кодекс, за каждую фальсификацию показателей счетчика будет угрожать заключение от трех месяцев до пяти лет – как для заказчика, так и для исполнителя, например, механика автомастерской", – сообщило министерство юстиции Польши.

Кроме того, владельцу автомобиля грозит штраф в размере 3 тыс. злотых (21 тыс. грн), если он не сообщит во время планового технического осмотра о факте замены одометра.

СТО, которые проводят ежегодный технический осмотр, будут обязаны передавать информацию об актуальных показателях счетчика или о факте его замены в центральный орган учета автомобилей и водителей Польше.

Внесенными изменениями также предусматривается, что во время каждой проверки автомобиля полиция, пограничники, инспекция дорожного движения, военная жандармерия и таможенные органы имеют право записывать актуальные показатели счетчика.