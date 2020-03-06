В Украине обнаружен самый большой на сегодня "скрученный" пробег транспортного средства.

Об этом сообщает украинский сайт объявлений автотранспорта Auto.Ria. Как указано на странице автоклассифайда, обратить внимание на этот случай администрации сайта помог сам продавец, который требовал удалить результаты проверок. Однако сайт сделал его известным.

Продавец микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter заказал на сайте услугу "Проверенный VIN-код". Эта услуга позволяет увеличить доверие к продавцу, ведь сайт проверяет машину по различным базам данных. В частности, определяет соответствие указанных в объявлении параметров тем, которые зарегистрированы в базах данных МВД, а также в других доступных источниках. Как сайт узнает о пробеге, неизвестно, однако один из вариантов – через зарубежные интернет-ресурсы, на которых ранее продавался этот автомобиль.

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Продавец "буса" Mercedes-Benz Sprinter заявил, что на его машине 100% честный пробег в 167 тысяч км. Также он добавил, что машина "проверена прибором" и "есть все сервисы". Зато по базам данных последний зафиксированный на этой машине пробег был 548 тысяч, и это было еще 11 месяцев назад. Таким образом, "скрученным" пробег оказался на 381 тысячу км. Это пока рекордный показатель занижения реального пробега при перепродаже автомобиля.

Данный случай еще раз показывает, что при покупке подержанного авто нужно проверять его по различным показателям независимо от обещаний продавца.

Напомним, какое авто лучше – свежепригнанное или с пробегом по Украине.