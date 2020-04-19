Новина про грандіозну пожежу на автопаркінгу в Америці викликала нові очікування в Україні: мабуть, ці кілька тисяч "погорільців" можуть незабаром з’явитися у нас, разом з популярними "битками". Чи можна купувати машину після пожежі?

Багатьох потенційних покупців авто після пожежі машини приваблюють тим, що кузов неначе цілий, без порушень геометрії – здається, треба лише замінити пластик обвісу з дрібними деталями та пофарбувати заново.

Проте така “цілісність” дуже часто уявна і за нею стоїть чимало роботи, а головне – величезний перелік запчастин, які підлягають заміні.

Машина, яка оплавилася від пожежі сусіднього по парковці авто, часто буває прийнятним варіантом покупки “під відновлення”.

При цьому немає сенсу говорити про екземпляри, які постраждали від вогню більш ніж на 50% кузову, можна брати до уваги машини лише з частковими пошкодженнями. Хоча все буває і не так страшно, і обгоріла машина успішно повертається на дороги.

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Відновлення пошкоджених машин після пожежі

У тій частині машини, де був вогонь, доведеться поміняти абсолютно усі пластикові деталі і проводку.

Алюмінієві деталі або згорають, або оплавляються, а таких у деяких сучасних авто буває чимало.

Несилові деталі кузова, що піддавалися дії вогню, не придатні до відновлення.

Міцні силові елементи кузова переносять нагрів краще, проте можливі глобальні викривлення – порушення геометрії.

З обгорілого металу сходять усі види покриттів: не тільки лакофарбове, а й антикорозійне гальванічне – цинкування, фосфатування, кадмірування. А також – усі кузовні герметики і клеї.

Після впливу вогню незахищений метал починає іржавіти у кілька разів швидше.

Вигоряння моторного відсіку – один з найпоширеніших видів пожежі автомобіля в поважному віці.

Мінуси купівлі машини після пожежі

Так, майстрів і власників, що стикалися з ремонтом обгорілих машин, зазвичай засмучує об’єм деталей, які доводиться шукати на розборках та сайтах запчастин. Адже вигорає буквально все, що зроблено з пластику, включаючи численні пістоні, тримачі, кронштейни, роз’єми – деталі начебто й копійчані, проте через свою кількість і клопоти з пошуком сумарно дуже недешеві.

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Тому з великою обережністю треба ставитись до купівлі під відновлення машини з вигорілим моторним відсіком, де особливо багато подібного дріб’язку. Багато хто в таких випадках покладається на автомобіль-донор, який купують спеціально, щоб “оптом” знімати з нього все необхідне. Але і цей спосіб комплектації не панацея, адже, як знають досвідчені майстри, машини навіть однієї моделі, але різних років випуску, можуть відрізнятися багатьма деталями – особливо, коли йдеться про проводку та електронні блоки.

Пошкоджений вогнем моторний відсік – найтяжчий с точки зору ремонту наслідок пожежі.

Кузовні панелі, які побували у вогні, як правило непридатні до перефарбування, оскільки від перегріву вони втрачають як первинну форму (деталі “веде”), так і міцність (сталь стає рихлою). Якщо обгоріла машина до ремонту встигне кілька місяців постояти в очікуванні, свою лепту у руйнування металу додасть і корозія – панелі кузова іноді можна протикати просто пальцями.

Плюси купівлі обгорілого авто

В той же час, відносно нескладно відновлювати машини з постраждалим від вогню салоном, де деталей з горючих матеріалів хоч і не менш, ніж у “підкапотці”, але вони більш універсальні і поширені. Те ж можна сказати і про багажний відсік.

Пожежа в гаражі – одна з причин подібних зовнішніх пошкоджень автомобілів. Вони також можуть бути важкими для відновлення.

Більш придатні до відновлення екземпляри “погорільців”, які зайнялися не самі, а постраждали від чужого полум’я – багаття, або, скажімо, сусіднього автомобіля, що зайнявся на парковці. У них, як правило, бувають пошкоджені пластикові бампери, облицювання, дзеркала, світлотехніка і частково – зовнішні панелі кузова. При цьому силовий каркас і більш-менш дорога начинка залишаються неушкодженими. Але щоб визначити ступінь пошкодження, потрібне досвідчене око і більш-менш детальний огляд.

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Коли вже порівнювати такі речі, як “машина бита” і “машина горіла”, то не можна сказати, яка з них краще. Ці випадки гідні один одного, і все залежить від ступеню пошкоджень. Головне ж, аби майстер, якому буде доручено відновлення, розумів, що на нього чекає дещо інший, незвичний вид робіт і будував стратегію і тактику ремонту відповідно цього.

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