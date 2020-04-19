Новость о грандиозном пожаре на автопаркинге в Америке вызвала новые ожидания в Украине: видимо, эти несколько тысяч "погорельцев" могут вскоре появиться у нас, вместе с популярными "битками". Можно ли покупать машину после пожара?

Потенциальных покупателей машины после пожара привлекают тем, что кузов как будто целый, без нарушений геометрии – кажется, надо только заменить пластик обвеса с мелкими деталями и покрасить заново.

Однако такая сохранность часто мнимая и за ней стоит немало работы, а главное – обширный перечень запчастей, подлежащих замене.



Машина, которая оплавилась от пожара соседнего по парковке авто, часто бывает приемлемым вариантом покупки "под восстановление".

При этом даже нет смысла говорить об экземплярах, пострадавших от огня более чем на 50% кузова, можно брать во внимание машины только с частичными повреждениями. Хотя все бывает и не так страшно, и обгоревшая машина успешно возвращается на дороги.

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Подытожив опыт мастеров СТО, занимающихся восстановлением поврежденных машин, мы подготовили небольшое исследование на тему "погорельцев".

Восстановление поврежденных машин после пожара:

В той части машины, где был огонь, придется поменять абсолютно все пластиковые детали и проводку.

Алюминиевые детали или сгорают, или оплавляются, а таких в некоторых современных авто бывает немало.

Несиловые детали кузова, которые подверглись воздействию огня, не пригодны к восстановлению.

Крепкие силовые элементы кузова переносят нагрев лучше, однако возможны глобальные искривления – нарушение геометрии.

С обгоревшего металла сходят все виды покрытий: не только лакокрасочное, но и антикоррозийное гальваническое: цинкование, фосфатирование, кадмирование. А также – все кузовные герметики и клеи.

После воздействия огня незащищенный металл начинает ржаветь в несколько раз быстрее.



Выгорание моторного отсека – один из самых распространенных видов пожара автомобиля в почтенном возрасте.

Минусы покупки машины после пожара

Так, мастеров и владельцев, которые сталкивались с ремонтом обгоревших машин, обычно расстраивает объем деталей, которые приходится искать по разборкам и сайтам запчастей. Ведь выгорает буквально все, что сделано из пластика, включая многочисленные пистоны, держатели, кронштейны, разъемы – детали вроде и копеечные, но из-за своего количества и хлопот с поиском таки очень недешевые.

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Поэтому с большой осторожностью надо относиться к покупке под восстановление машины с выгоревшим моторным отсеком, где особенно много подобной мелочи. Многие в таких случаях полагается на автомобиль-донор, который покупают специально, чтобы "оптом" снимать с него все необходимое. Но и этот способ комплектации не панацея, ведь, как знают опытные мастера, машины даже одной модели, но разных годов выпуска, могут отличаться многими деталями – особенно, когда речь идет о проводке и электронных блоках.

Поврежденный огнем моторный отсек – самое тяжелое с точки зрения ремонта последствие пожара.

Кузовные панели, конкретно побывавшие в огне, как правило непригодны к перекраске, поскольку от перегрева они теряют как первичную форму (детали "ведет"), так и прочность (сталь становится рыхлой). Если обгоревшая машина до ремонта успеет несколько месяцев постоять в ожидании, свою лепту в разрушение металла внесет и коррозия – панели кузова иногда можно протыкать просто пальцами.

Плюсы покупки обгоревшей машины

Относительно несложно восстанавливать машины с пострадавшим от огня салоном, где деталей из горючих материалов хоть и не меньше, чем в "подкапотке", но они более универсальны и распространены. То же можно сказать и о багажном отсеке.



Пожар в гараже – одна из причин подобных внешних повреждений автомобилей. Они также могут быть тяжелыми для восстановления.

Более пригодны к восстановлению экземпляры "погорельцев", которые занялись не сами, а пострадали от чужого пламени – костра, или, скажем, соседнего автомобиля, загоревшегося на парковке. В них обычно бывают повреждены пластиковые бамперы, облицовка, зеркала, светотехника и частично – наружные панели кузова. При этом силовой каркас и более или менее дорогая начинка остаются невредимыми. Но чтобы определить степень повреждения, нужен наметанный глаз и более или менее детальный осмотр.

Рекомендация авто24

Коли уж мы сравниваем такие вещи, как "машина битая" и "машина горевшая", то нельзя сказать, какая из них лучше. Эти случаи достойны друг друга, и все зависит от степени повреждений. Главное же, чтобы мастер, которому будет поручено восстановление, понимал, что его ждет несколько иной, непривычный вид работ и строил стратегию и тактику ремонта в соответствии этому.

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