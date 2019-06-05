Бывалый водитель всегда начеку: внимает не только обстановке на дороге, но и всеми органами чувств воспринимает свой автомобиль: слушает, ощущает, осязает и … нюхает. Запах гари – один из самых опасных сигналов, ведь огонь уничтожает любую машину за несколько минут. Что делать, если на ходу запахло горелым?

На самом деле, гореть в автомобиле есть чему, и предостаточно: топливо и масло, изоляция проводки, резина, детали отделки... Не говоря уже об источниках “горелого” запаха, которые вопреки известной поговорке, огнем не сопровождаются, но дым и запах распространяют – тормозные колодки, фрикционные накладки дисков сцепления. Поэтому почувствовав на ходу устойчивый запах гари, водитель должен насторожиться.

Дым можно перепутать с паром: протекающий из радиатора или патрубков антифриз испаряется с горячих поверхностей и “парует”. Но пахнет он не гарью.

В большинстве случаев окажется, что дымом пахнет с улицы – из выхлопной трубы попутного автобуса, от костра в придорожной лесополосе и тому подобных источников. Но если запах не проходит в течение пяти и более минут, или появились другие признаки возгорания, водителю нужно принимать меры.

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при первой же возможности остановитесь в безопасном месте и разблокируйте капот ручкой из салона (но не поднимайте сразу его крышку!);

осмотрите автомобиль на предмет дыма или огня;

приготовьте огнетушитель и/или плотное покрывало – плед, одеяло, куртку;

если под подозрение попало подкапотное пространство, медленно поднимайте его крышку – приток свежего воздуха может раздуть пламя;

снимите хотя бы одну клемму с аккумулятора;

при виде огня вызывайте пожарных или попросите кого-то немедленно сделать это.

Дальше вам предстоит определиться: ждать прибытия пожарных или пытаться самому бороться с огнем. Что делать при этом и из чего исходить, принимая решение – тема отдельного разговора, к которому “Авто24” еще вернется.

Огнетушитель не зря рекомендуется держать в салоне: если он под рукой, на его поиске в багажнике будут сэкономлены драгоценные секунды.

К счастью, не всегда запах горелого в машине говорит о конкретном пожаре, гораздо чаще дело не столь плохо – хотя если не принять мер, сценарий может повернуться в худшую сторону. Кроме прямого возгорания, дым и запах гари могут вызывать некоторые неисправности.

А если это…

Проводка. В принципе, перегревшиеся от замыкания провода часто становятся причиной настоящего пожара, поэтому если вы увидели только дымящуюся изоляцию, вам повезло застать самое начало. Немедленно снимайте клеммы с аккумулятора и тушите проводку. Почему случилось замыкание и не сработали предохранители, должен разбираться электрик.

Перетертая или погрызенная мышами изоляция легко становится причиной возгорания проводки, которому предшествует характерный “химический” запах.

Масло или антифриз. В автомобиле достаточно жидкостей, которые при попадании на горячие части – например, трубы выхлопной системы – издают запах гари. Утечка моторного масла (например, из недокрученного механиком фильтра), охлаждающей или тормозной жидкости, масла системы ГУРа – причина довольно распространенная, но к возгоранию обычно не приводит.

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Сцепление. На автомобилях с механической трансмиссией неприятный запах могут издавать диски сцепления. Но только при условии, что муфта неисправна (буксует) или водитель неправильно ею пользуется. Характерно, что “подпаленное”– например, при буксовании в грязи или снегу – сцепление может неприятно пахнуть несколько дней, даже на стоящей машине. Впрочем, аромат этот не совсем похож на классический запах гари.

Если обычные “гражданские” тормоза перегреть до такого состояния, они наверняка сообщат о своей проблеме запахом горячего масла и металла.

Тормоза. Подклинившие по причине неполадок в гидро- или тросовом приводе тормозные механизмы колес могут нагреться настолько, что запах перегретого масла и металла проникнет в салон. От колесных ступиц при этом может исходить и дым. Пожар при этом вряд ли возникнет, но поездку придется прервать и вызвать техпомощь. Сервисмены разблокируют колеса (колесо), стравив давление в гидроприводе или ослабив (перекусив) трос “ручника”, и затащат машину на эвакуатор.

Ремень привода. Дымление под капотом может вызвать ремень привода навесного оборудования. При заклинивании ролика или одного из валов, который ремень приводит – например, усилителя руля или кондиционера, ремень может продолжить свою работу, но его резина начинает греться вплоть до подгорания из-за проскальзывания. При остановке двигателя проблема исчезнет, но первопричину придется устранять.

Заклинивший ролик навесного оборудования приводит к подгоранию приводного ремня с сопутствующим запахом горящей резины.

Рекомендации “Авто 24”

Огонь – это то, с чем не шутят нигде и никогда, и уж тем более в таком пожароопасном объекте, как автомобиль. Поэтому даже малейшие подозрения на пожар нужно немедленно принимать во внимание. Главное – для начала снизить скорость, это не только приостановит “раздувание” возможного очага пожара, но и упростит первичную диагностику природы запаха. И не ленитесь при появлении запаха гари остановиться и осмотреть автомобиль – этим потратив три минуты, вы можете сэкономить в итоге немало денег.

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