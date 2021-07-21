Даже после небольшого потопа в салоне может поселиться устойчивый запах сырости. А уж если машине довелось конкретно поплавать, как это недавно было в Западной Европе, то болотные ароматы будут просто неистребимы. Неужели на них нет управы?

Откуда запах, ведь вода в большинстве случаев затопления все-таки не болотная, а относительно чистая – дождевая? Дело в том, что, извините, воняет не вода, а бактерии и плесень, которые развиваются в сырости. Знание «повадок» этих форм жизни поможет выработать стратегию борьбы за чистый воздух в машине.

Болотный запах в салоне тонувшей машины издает не вода, а гнислостные бактерии и плесень, образующиеся на намоченных элементах интерьера

Но прежде нужно определиться, насколько вы готовы к борьбе, ведь в некоторых случаях может понадобиться потратить заметную сумму денег или личное время. Поэтому алгоритм действий мы приводим, начиная с наиболее доступных действий. Хотя в принципе порядок может быть и другим.

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1. Для начала попробуйте хорошенько просушить салон автомобиля-утопленника. Поставьте машину с открытыми окнами на жаре, пристройте в салоне на несколько часов мощный тепловентилятор, попроситесь в сушильную камеру к автомалярам наконец. Влаги не должно оставаться даже в самых укромных местах – под сиденьями, торпедо, в дальних углах багажника. Естественно, все прочие следы наводнения тоже нужно вычистить – грязь, ил, траву, листья. Найдите и уберите все мокрое – ветошь и салфетки из карманов дверей, старые перчатки из-под сидений, матерчатые коврики. Если глобальная сушка не помогла, есть иные пути, к слову, не исключающие друг друга.

Разборка и сушка обивки салона, прежде всего пола, – эффективный метод избавиться от запаха сырости в машине, которая перенесла затопление

2. Разберите интерьер, снимите обивку пола и дверей, и проинспектируйте то, что откроется под ней. Возможно, придется высушить или заменить мягкую шумоизоляцию и убрать из-под ковров очаги грибка и плесени.

3. Сделайте химчистку мягкой отделки интерьера, возможно, большая часть плохо пахнущих колоний обосновалась именно на ней. Чистка профессиональными моющими растворами удалит «душистые» бактерии и плесень с ткани и иных отделочных материалов.

Химчистка салона и обработка его препаратом-нейтрализатором запахов также весьма действенное средство освежить атмосферу в интерьере “утопленника”

4. Легкий запах сырости в салоне часто устраняется обработкой салона специальными препаратами – нейтрализаторами запаха. Они могут быть как в бытовом исполнении (аэрозоли), так и в профессиональном, для которого требуется специальный аппарат, превращающий средство в мелкодисперсную пыль. Такие ультразвуковые устройства встречаются на СТО крупных дилеров уважаемых автомобильных марок. Но имейте в виду, что если где-то в укромном месте остался крупный источник запаха – очаг плесени, гниющая шумоизоляция – то вскоре он заново наполнит собой салон.

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5. Не пытайтесь заглушить запах тины различного рода ароматизаторами, два аромата только наложатся друг на друга и вы получите двойной удар по обонянию. То, чем пахнет тонувшая машина, не всегда хуже смеси ароматов, которую вы получите в результате щедрой обработки салона различного рода освежителями.

6. Проверьте, не является ли источником запаха кондиционер. Бактерии и микробы, которые в неновых машинах любят селиться на теплообменнике «кондея», могут активироваться в общей сырой атмосфере автомобиля-утопленника. Побороть эту армию грибков и микробов можно при помощи специальных препаратов-биоочистителей, которые доставляются на теплообменник или при помощи любительских аэрозолей, или профессиональным оборудованием на СТО.

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Источником неприятного запаха в салоне может оказаться и кондиционер (климат-контроль). На некоторых СТО есть ультразвуковое оборудование для биологической очистки “кондишена”

Рекомендация Авто24

Если вам приходится иметь дело с автомобилем-утопленниклом, скорее всего запах будет не самой большой вашей проблемой. Поэтому решайте «мокрые» проблемы комплексно: когда будете сушить электрооборудование, заодно разбирайтесь и с источниками болотного запаха.

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