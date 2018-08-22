Навіть після невеликого потопу в салоні може оселитися стійкий запах вогкості. А вже якщо машині довелося конкретно поплавати, як це недавно було в Києві і Львові, то болотні аромати будуть просто незламні. Невже з ними ніяк не впоратися?

Звідки запах, адже вода в більшості випадків затоплення все-таки не болотна, а відносно чиста – дощова? Справа в тому, що, вибачте, смердить не вода, а бактерії і цвіль, які розвиваються у вогкості. Знання “звичок” цих форм життя допоможе виробити стратегію боротьби за чисте повітря в машині.

Болотний запах в салоні машини, що потопала, видає не вода, а гнильні бактерії і цвіль, що утворюються на намочених елементах інтер'єру

Але спершу потрібно визначитися, наскільки ви готові до боротьби, адже у деяких випадках може знадобитися витрата значної суми грошей або особистого часу. Тому алгоритм дій ми наводимо, починаючи з найбільш доступних. Хоча в принципі порядок може бути й іншим.

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1. Для початку спробуйте добре просушити салон автомобіля-потопельника. Поставте машину з відкритими вікнами на спеці, прилаштуйте в салоні на кілька годин потужний тепловентилятор, попросіться в сушильну камеру до автомалярів нарешті. Вологи не повинно залишитися навіть в найпотаємніших місцях – під сидіннями, торпедо, в далеких кутах багажника. Природно, всі інші сліди повені також потрібно вичистити – бруд, мул, траву, листя. Знайдіть і приберіть все мокре – шматки і серветки з кишень дверей, старі рукавички з-під сидінь, текстильні килимки. Якщо глобальна сушка не допомогла, є інші шляхи, які, до речі, не виключають один одного.

Розбирання і сушка оббивки салону, насамперед підлоги, – ефективний метод позбутися запаху вогкості в машині, яка перенесла затоплення

2. Розберіть інтер’єр, зніміть оббивку підлоги і дверей, і проінспектуйте те, що відкриється під нею. Можливо, доведеться висушити або замінити м'яку шумоізоляцію і прибрати з-під килимів осередки грибка і цвілі.

3. Зробіть хімчистку м'якого оздоблення інтер'єру, можливо, більша частина колоній істот, що погано пахнуть, облаштувалася саме на ній. Чистка професійними миючими розчинами видалить “запашні” бактерії і цвіль з тканини та інших оздоблювальних матеріалів.

Хімчистка салону і обробка його препаратом-нейтралізатором запахів також досить дієвий спосіб освіжити атмосферу в інтер'єрі "потопельника"

4. Легкий запах вогкості часто усувається обробкою салону спеціальними препаратами – нейтралізаторами запаху. Вони можуть бути як в побутовому виконанні (аерозолі), так і в професійному, для якого потрібен спеціальний апарат, що перетворює засіб у дрібнодисперсний пил. Такі ультразвукові пристрої зустрічаються на СТО великих дилерів поважних автомобільних марок. Але майте на увазі, що якщо десь у потаємному місці залишилося велике джерело запаху – осередок цвілі, шумоізоляція, що гниє, – то незабаром він знову наповнить собою салон.

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5. Не намагайтеся заглушити запах твані різного роду ароматизаторами, два аромати тільки накладуться один на одний і ви отримаєте подвійний удар по нюху. Те, чим пахне машина-потопельник, не завжди гірше за суміш ароматів, яку ви отримаєте в результаті щедрої обробки салону різного роду освіжувачами.

6. Перевірте, чи не є джерелом запаху кондиціонер. Бактерії і мікроби, які в старих машинах люблять селитися на теплообміннику “кондея”, можуть активуватися в загальній сирій атмосфері автомобіля-потопельника. Побороти цю армію грибків і мікробів можна за допомогою спеціальних препаратів-біоочищувачів, які доставляються на теплообмінник або за допомогою аматорських аерозолів, або професійним обладнанням на СТО.

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Джерелом неприємного запаху в салоні може виявитися і кондиціонер (клімат-контроль). На деяких СТО є ультразвукове обладнання для біологічної очистки "кондишена"

Рекомендація Авто24

Якщо вам доводиться мати справу з автомобілем-потопельником, швидше за все запах буде не найбільшою вашою проблемою. Тому вирішуйте “мокрі” проблеми комплексно: коли будете сушити електрообладнання, заодно розбирайтеся і з джерелами болотного запаху.

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