Бувалий водій завжди напоготові: прислухається не тільки до обстановки на дорозі, але і всіма органами почуттів сприймає свій автомобіль: слухає, відчуває і ... нюхає. Запах гару – один з найнебезпечніших сигналів, адже вогонь знищує будь-яку машину за кілька хвилин. Що робити, якщо на ходу запахло горілим?

Насправді, горіти в автомобілі є чому, і предостатньо: паливо і масло, ізоляція проводки, гума, деталі оздоблення... Не кажучи вже про джерела "горілого" запаху, які всупереч відомій приказці, вогнем не супроводжуються, але дим і запах поширюють – гальмівні колодки, фрикційні накладки дисків зчеплення. Тому відчувши на ходу стійкий запах гару, водій повинен насторожитися.

Дим можна переплутати з парою: антифриз, що протікає з радіатора або патрубків, випаровується з гарячих поверхонь і "парує". Але пахне він не горілим.

У більшості випадків виявиться, що димом пахне з вулиці – з вихлопної труби попутного автобуса, від багаття в придорожній лісосмузі і тому подібних джерел. Але якщо запах не проходить протягом п'яти і більше хвилин, або з'явилися інші ознаки загоряння, водієві потрібно вживати заходів.

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при першій же можливості зупиніться в безпечному місці і відкрийте капот ручкою з салону (але не піднімайте відразу його кришку!);

огляньте автомобіль на предмет диму або вогню;

приготуйте вогнегасник і/або щільне покривало – плед, ковдру, куртку;

якщо під підозру потрапив підкапотний простір, повільно піднімайте його кришку – приплив свіжого повітря може роздути полум'я;

зніміть хоча б одну клему з акумулятора;

при наявності вогню викликайте пожежних або попросіть когось негайно зробити це.

Далі вам належить визначитися: чекати прибуття пожежних або намагатися до їхнього приїзду самому боротися з вогнем. Що робити при цьому і з чого виходити, приймаючи рішення – тема окремої розмови, до якої "Авто24" ще повернеться.

Вогнегасник не дарма рекомендується тримати в салоні: якщо він під рукою, на його пошуку в багажнику будуть зекономлені дорогоцінні секунди.

На щастя, не завжди запах горілого в машині говорить про конкретну пожежу, набагато частіше справа не настільки погана – хоча, якщо не вжити заходів, сценарій може повернутися в гіршу сторону. Крім прямого загоряння, дим і запах гару можуть викликати деякі несправності.

А якщо це…

Проводка. В принципі, перегріті від замикання проводи часто стають причиною пожежі, тому, якщо ви побачили тільки ізоляцію, яка димиться, вам пощастило застати початок. Негайно знімайте клеми з акумулятора і гасіть проводку. Чому сталося замикання і не спрацювали запобіжники, повинен розбиратися електрик.

Перетерта або погризена мишами ізоляція легко стає причиною загоряння проводки, якому передує характерний "хімічний" запах.

Масло чи антифриз. В автомобілі достатньо рідин, які при попаданні на гарячі частини – наприклад, труби вихлопної системи – видають запах гару. Витік моторного масла (наприклад, з недокрученного механіком фільтру), охолоджуючої або гальмівної рідини, масла системи ГУРа – причина досить поширена, але до займання зазвичай не призводить.

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Зчеплення. На автомобілях з механічною трансмісією неприємний запах можуть видавати диски зчеплення. Але тільки за умови, що муфта несправна (буксує) або водій неправильно нею користується. Характерно, що "підпалене" – наприклад, при буксуванні в болоті або снігу – зчеплення може неприємно пахнути кілька днів, навіть у машині, яка стоїть. Втім, аромат цей не зовсім схожий на класичний запах гару.

Якщо звичайні "цивільні" гальма перегріти до такого стану, вони обов’язково повідомлять про свою проблему запахом гарячого масла і металу.

Гальмо. Гальмівні механізми коліс, що підклинили через неполадки в гідро- або тросовому приводі, можуть нагрітися настільки, що запах перегрітого масла і металу проникне в салон. Від колісних маточин при цьому може виходити й дим. Пожежа при цьому навряд чи виникне, але поїздку доведеться перервати і викликати техдопомогу. Сервісмени розблокують колеса (колесо), стравивши тиск в гідроприводі або послабивши (перекусивши) трос "ручника", і затягнуть машину на евакуатор.

Ремінь приводу. Димлення під капотом може викликати ремінь приводу навісного обладнання. При заклинюванні ролика або одного з валів, який приводить ремінь, – наприклад, підсилювача керма або кондиціонера, ремінь може продовжити свою роботу, але його гума починає грітися аж до підгоряння через прослизання. При зупинці двигуна проблема зникне, але першопричину доведеться усувати.

Ролик навісного обладнання, який заклинив, призводить до підгоряння приводного ременя з супутнім запахом гуми, що підгоряє.

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Вогонь – це те, з чим не жартують ніде і ніколи, і вже тим більше в такому пожежонебезпечному об'єкті, як автомобіль. Тому навіть найменші підозри на пожежу потрібно негайно брати до уваги. Головне – для початку знизити швидкість, це не тільки призупинить "роздування" можливого вогнища пожежі, але і спростить первинну діагностику природи запаху. І не лінуйтеся при появі запаху гару зупинитися і оглянути автомобіль – завдяки цьому, витративши три хвилини, ви можете заощадити в результаті чимало грошей.

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