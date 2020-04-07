Поблизу аеропорту в американській Флориді загорілось 3516 автомобілів. Незабаром вони потраплять в Україну?

В п'ятницю ввечері на стоянку автомобілів служби каршерінгу поблизу міжнародного аеропорту Південно-Західної Флориди (RSW) у Форт-Майєрс, штат Флорида загорілася трава, від якої почало горіти два десятки автомобілів.

Потім загорілося ще сотня, і пожежники не в змозі були загасити полум'я. В хід пішли не лише пожежні машини, але і гвинтокрили. З вогнем боролися близько 18 годин. Загалом у вогні постраждали 3516 транспортних засобів.

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Швидше за все, більшість автомобілів, які не згоріли повністю, будуть виставлені на продаж страховими компаніями на аукціони Copart та IAAI, на яких українці дуже часто купують автомобілі.

Повністю відновити авто після пожежі дуже важко, адже пластик та електрообладання розплавлюється, а залізо втрачає свої властивості.

Нагадаємо, що в США продавали Daewoo Lanos за $350.