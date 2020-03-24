Тридверний хетчбек малинового кольору майже не має пошкоджень, однак продається на запчастини.

На страховому аукціоні IAAI, з якого купують биті американські авто для українського ринку, з'явився цікавий лот. На одному з майданчиків аукціону в Нешвілі (штат Теннессі) виставлено за схемою Buy Now (тобто купуй зараз, без торгів) добре відомий українцям Daewoo Lanos.

Цей автомобіль 2000 року випуску з пробігом у 105 тисяч миль (близько 170 тис. км). Авто має тридверний кузов, 1,6-літровий двигун, подушки безпеки не спрацювали. Стан автомобіля задовільний, пошкодження спереду (видно, що фарба на бампері облущилась). Крім того, під капотом назбиралось багато сухого листя – видно, що автомобіль стояв на аукціоні з осені.

Daewoo Lanos за $350 на аукціоні IAAI

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Вартість цілого Daewoo Lanos цих років на ринку США – 500 доларів, тому бажаючих придбати його небагато. Торги за цей «Ланос» призначені на 26 березня. Якщо привезти його в Україну, машина обійдеться десь у $5-6 тисяч доларів.

На іншому аукціоні битих авто у США – Copart – виставлені на торги ще два Daewoo Lanos, на IAAI – ще один, однак за них потрібно торгуватись.

Нагадаємо, чи можна придбати в Україні “живий” Lanos за $1100.