Блогер придбав Daewoo Lanos 2005 року виготовлення, який використовувався під таксі та демонструє, в якому машина стані.

Продавали цей "Ланос" за $1500, при цьому чесно писали, що він знавав лиха. І пропонували лише тим, хто зможе довести його до пуття. Блогер вирішив придбати це авто та показати, що за невелику суму коштів може зробити з нього цілком пристойний автомобіль.

Вже на першому огляді червоного Daewoo Lanos польської збірки було видно, що технічних стан в нього не найкращий. Власниця принесла акумулятор та показала, що машина заводиться, на ходу, хоча двигун і "троїть". Згодом виявилась ще одна проблема – цей двигун міняли, але він не півторалітровий, а з об'ємом 1,3 л. Тому перереєструвати машину на нового власника проблематично.

Читайте також: чому українці досі купують ВАЗ-2106 за ціною смартфону

На кузові практично нема живого місця – згнили пороги, крила, двері. Однак днище – живе. Окрім того, ходова в нормальному стані, гальмівна та рульове – теж. Власник разом з машиною віддав комплект зимової гуми на дисках та старий двигун на 1,5 л. Також на "Ласносі" стоїть ГБО.

Господарі "Ланоса" не приховували, що використовували його як робочу машину. Здавали в оренду, їздили в якості таксі та перевозили вантажі в Польщі. Однак машина "жива" і досить непогано їздить. Блогер доторгувався до 1100 доларів та придбав цей "Ланос", щоб довести його до пуття.

Дивіться відео "живого" Daewoo Lanos за $1100 (18+):

Нагадаємо, чи існують "живі" Skoda Octavia.