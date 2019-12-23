Блогер приобрел Daewoo Lanos 2005 года выпуска, который использовался под такси и демонстрирует, в каком машина состоянии.

Продавали этот “Ланос” за $1500, при этом честно писали, что он видел многое. И предлагали машину тем, кто сможет довести его до ума. Блогер решил приобрести этот автомобиль и показать, что за небольшую сумму средств может сделать из него вполне приличную “тачку”.

Уже на первом осмотре красного Daewoo Lanos польской сборки было видно, что техническое состояние у него не самое лучшее. Владелица принесла аккумулятор и показала, что машина заводится, на ходу, хотя двигатель и "троит". Впоследствии появилась еще одна проблема – этот двигатель меняли, но он не полуторалитровый, а с объемом 1,3 л. Поэтому перерегистрировать машину на нового владельца проблематично.

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На кузове практически нет живого места – сгнили пороги, крылья, двери. Однако днище – живое. Кроме того, ходовая в нормальном состоянии, тормозная и рулевое – тоже. Владелец вместе с машиной отдал комплект зимней резины на дисках и старый двигатель на 1,5 л. Также на "Ланосе" стоит ГБО.

Хозяева “Ланоса” не скрывали, что использовали его как рабочую машину. Сдавали в аренду, ездили в качестве такси и перевозили грузы в Польше. Однако машина "живая" и довольно неплохо ездит. Блогер доторговался до 1100 долларов и приобрел этот "Ланос", чтобы довести его до ума.

Смотрите видео "живого" Daewoo Lanos за $1100 (18+):

Напомним, существуют ли “живые” Skoda Octavia.