Автоэксперт получил задание выбрать в Киеве не битый Skoda Octavia стоимостью 4-5 тысяч долларов.

Наиболее недорогие Skoda Octavia производства начала 2000-х стоят в Украине от 4 тысяч долларов.

Автоэксперт отправился в поиске хорошего варианта в столице Украины. Вот какие автомобили он осмотрел:

Владелец первого авто утверждал, что машина пережила лишь легкое ДТП. Однако при осмотре оказалось, что ремонтировали ее ооооочень серьезно.

Вторая машина была в лучшем состоянии, однако требовала к себе внимания и значительных вложений средств.

Лучший вариант 2008 года выпуска стоил аж 7600 долларов, что для такого возраста очень дорого.

Еще одна машина за 5400 долл. оказалась с переваренной крышей.

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Таким образом, поиски Skoda Octavia в Киеве не увенчались успехом.

Смотрите видео выбора “живой” Skoda Octavia в Киеве (18+):

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