Автоексперт отримав завдання вибрати в Києві не биту Skoda Octavia вартістю 4-5 тисяч доларів.
Найбільш недорогі Skoda Octavia виробництва початку 2000-них коштують в Україні від 4 тисяч доларів.
Автоексперт вирушив у пошуку хорошого варіанту в столиці України. Ось які автомобілі він оглянув:
- Власник першого авто стверджував, що машина пережила лише легке ДТП. Однак при огляді виявилось, що ремонтували її дже серйозно.
- Друга машина була в кращому стані, однак потребувала до себе уваги та значних вкладень коштів.
- Найкращий варіант 2008 року випуску коштував аж 7600 доларів, що для такого віку дуже дорого.
- Ще одна машина за 5400 дол. виявилась з перевареним дахом.
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Таким чином, пошуки Skoda Octavia в Києві не увінчалися успіхом.
Дивіться відео вибору “живої” Skoda Octavia в Києві (18+):
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