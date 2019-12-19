Автоексперт отримав завдання вибрати в Києві не биту Skoda Octavia вартістю 4-5 тисяч доларів.

Найбільш недорогі Skoda Octavia виробництва початку 2000-них коштують в Україні від 4 тисяч доларів.

Автоексперт вирушив у пошуку хорошого варіанту в столиці України. Ось які автомобілі він оглянув:

Власник першого авто стверджував, що машина пережила лише легке ДТП. Однак при огляді виявилось, що ремонтували її дже серйозно.

Друга машина була в кращому стані, однак потребувала до себе уваги та значних вкладень коштів.

Найкращий варіант 2008 року випуску коштував аж 7600 доларів, що для такого віку дуже дорого.

Ще одна машина за 5400 дол. виявилась з перевареним дахом.

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Таким чином, пошуки Skoda Octavia в Києві не увінчалися успіхом.

Дивіться відео вибору “живої” Skoda Octavia в Києві (18+):

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