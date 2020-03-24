Трехдверный хэтчбек малинового цвета почти не имеет повреждений, однако продается на запчасти.

На страховом аукционе IAAI, с которого покупают битые американские авто для украинского рынка, появился интересный лот. На одной из площадок аукциона в Нэшвилле (штат Теннесси) выставлен по схеме Buy Now (т.е. покупай сейчас, без торгов) хорошо известный украинский Daewoo Lanos.

Этот автомобиль 2000 года выпуска с пробегом в 105 000 миль (около 170 тыс. км). Авто имеет трехдверный кузов, 1,6-литровый двигатель, подушки безопасности не сработали. Состояние автомобиля удовлетворительное, повреждения спереди (видно, что краска на бампере облущилась). Кроме того, под капотом собралось много сухих листьев – видно, что автомобиль стоял на аукционе с осени.

Daewoo Lanos за $ 350 на аукционе IAAI

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Стоимость целого Daewoo Lanos этих лет на рынке США – 500 долларов, поэтому желающих приобрести его немного. Торги за этот “Ланос” назначено на 26 марта. Если привезти его в Украину, машина обойдется в 5-6 тысяч долларов.

На другом аукционе битых авто в США – Copart – выставлены на торги еще два Daewoo Lanos, на IAAI – еще один, однако за них нужно торговаться.

Напомним, можно ли приобрести в Украине "живой" Lanos за $1100.​​​​​​​