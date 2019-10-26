Сегодня не принято держать автомобиль в семье так долго, но в этой статье описан именно такой случай – и поэтому наш рассказ о ресурсе и надежности "Ланоса" будет максимально корректным.

Этот Daewoo Lanos 1998 г.в. был куплен как вторая машина в семью автожурналистов, на роль транспорта для ее женской половины. Поначалу имелось в виду, что покупка эта на каких-то пару лет, и потом вместо “Ланоса” будет куплено нечто более продвинутое – но “кореец” оказался выше всех ожиданий. Первые сто тысяч километров машина требовала только плановых ТО и заправки топливом.

У нашего Lanos – богатая комплектация SX, она включает щиток приборов с тахометром. За 20 лет здесь была одна проблема – износился датчик, размещенный в бензобаке.

Наш Daewoo Lanos в трехдверном кузове (версия 3door) и комплектации SX (ГУР, кондиционер, электроприводы замков, стекол и антенны) выпущен на корейском заводе Daewoo Motor, хотя номинально это украинская машина, якобы собранная ЗАЗом в Ильичевске.

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Эксплуатируется машина в типичных украинских условиях, городские улицы, трассы государственного значения и местные дороги распределяются в пробеге примерно поровну. Но обо всем по порядку: как отразились на Daewoo Lanos 20 лет жизни и 200 тыс. км пробега.

Кузов Daewoo Lanos

Усталостного износа силового каркаса не отмечено по сей день. А первые явные очаги коррозии проявились уже через семь лет – в “клюве” капота. Следующие семь лет кузов поражений ржавчиной не демонстрировал, и только при вскрытии помятого на бордюре левого порога внутри него рихтовщики обнаружили рыжую болезнь.

Трехдверный кузов “Ланоса” отличается не только стилем от Дж. Джуджаро из Ital Design, но и прочностью. В нем много скрытых полостей, но оцинковка надежно защищала металл от коррозии первые 14 лет (капот не в счет).

Сколько еще лет выдержал бы металл до появления видимых снаружи очагов, проверять не стали, и на четырнадцатом году, ликвидируя вышеупомянутые аварийные повреждения, оба порога превентивно заменили. Еще через пять лет машину пришлось варить уже более серьезно: с ремонтом чашек и поперечных усилителей передка, пола кузова, передних и задних лонжеронов. Отметим, что после покупки автомобиль не задували никакими антикорами.

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Лакокрасочное покрытие можно назвать безупречным, хотя Lanos никогда не жил в гараже: бОльшая часть кузова по сей день в родной краске, и на ней нет ни трещин, ни сколов, ни потертостей. Отдельное спасибо корейцам за бамперы – они настолько эластичны, что без остаточных деформаций выдержали несколько небольших ДТП, даже краска в месте удара хоть и покрылась сеткой микротрещин, не отстала за несколько лет.

Двигатель Дэу Ланос

Хорошо известный всем 1,5-литровый мотор досаждал только повышенным расходом топлива в городском режиме – не менее 10 л/100 км без кондиционера, в то время как на трассе легко укладывался в 7 л/100 км. На 124 тыс. км после редакционных экспериментов с промывками системы смазки застучал один из клапанов – очевидно, смытая дорогой немецкой промывкой грязь застряла в гидрокомпенсаторе. Пока решали, что с ним делать, явление исчезло само собой.

Наш Daewoo Lanos не раз участвовал в различных экспериментах в рамках журналистских испытаний: на фото замер мощности.

При пробеге 166 тыс. км вдруг (странное дело!) прогорела прокладка головки блока и газы понемногу начали прорываться в систему охлаждения. Прокладку заменили, заодно промыли гидрокомпенсаторы и поменяли сальники клапанов – мотористу не понравился их внешний вид. В районе пробега 135 – 150 тыс. км пришли в негодность резиновый патрубок сапуна и гофрированный воздуховод к дроссельной заслонке.

Сразу после 200 тыс. мотор начал “брать масло”, в особенности при езде на скорости. С причиной пока не разбирались, но надеемся, что эту проблему удастся решить без серьезного ремонта – заменой сальников клапанов или раскоксованием поршневых колец. Кажется, единственный ремонт системы охлаждения – прочистка шланга, подающего антифриз к редуктору ГБО. Дважды меняли свечные провода (родные прошли 112 тыс. км), причем второй раз – с профилактической целью, в связи с установкой ГБО, которое предъявляет повышенные требования к изоляции.

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Трансмиссия Daewoo Lanos

5-ступенчатая «механика», как и положено “Ланосу”, работает безупречно. После износа (177 тыс. км) пришлось поменять часть механизма переключения, которую называют ”вертолет”. В настоящее время рычаг МКП болтается, как на старом “Москвиче” – пора менять пластиковую кулису, расположенную в салоне. Механизм сцепления в сборе с рабочим цилиндром поменяли на 144 тыс. км. Сцепление, кстати, на 150 тыс. км подарило единственную за 20 лет поломку, приключившуюся в пути: посреди чужого города сломалась пополам вилка выжима в сцеплении. Сотню кэмэ до дома доехали, переключаясь путем подбора оборотов. Примерно по разу поменяли каждый из наружных пыльников ШРУСов, порвавшиеся не от нашей неаккуратности, а на сгибах.

Выпущенный в 1998 г. в Корее для украинского рынка Daewoo Lanos не имеет салонного фильтра, поэтому за 20 лет испаритель кондиционера забился мусором на две трети. Его очистка вернула “кондишену” былую эффективность.

Ходовая часть “Ланоса”

Ходовая оставила самые приятные впечатления: она энергоемкая, комфортная на неровностях и выносливая, пожалуй, посоревноваться с ней в приспособленности к нашим условиям может только подвеска Logan’а. Первая проблема обозначилась после 95 тыс. км, когда застучала правая шаровая опора. Один раз меняли верхние втулки задних амортизаторов.

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Слабые места – пружины, их попарно на 140 – 148 тыс. км пришлось заменить из-за поломки. К слову, нам хотелось сохранить мягкость подвески, при этом найти оригинальные, не усиленные, а стандартной жесткости, оказалось нелегко. На родных пружинах наша “трехдверка” сидит достаточно низко, из-за чего на разбитых дорогах пострадали бампер (порван), бензобак (помят), передние буксирные крюки (безбожно исковерканы, но функциональность сохранили), гофра выхлопа и пороги. На машине стоит уже третий комплект подшипников ступиц. Стойки и втулки стабилизаторов пережили несколько замен, благодаря простоте конструкции процедура обходится копейки и не стоит особого разговора.

Тормозные диски мы заменели новыми примерно на 100 тыс. км, но родные к тому сремени не были изношены даже на половину.

Поставили все новые сайлент-блоки на 180 тыс. км., хотя задние могли еще немного побегать. Что касается амортизаторов, то сзади служит второй комплект (замена на 140 тыс. км), спереди – третий. Родные “стойки” передка начали бить при ходе отбоя после 115 тыс. км, при замене были куплены дешевые подделки, отработавшие лишь год. Вмести с ними поставили новые резино-металлические подушки. В настоящее время на передке доживают свой век амортизаторы KYB, пробежавшие более 60 тысяч.

Катастрофически опасный сюрприз на 170 тыс. км преподнесли тормоза: из проржавевшей трубки около задней оси вытекла рабочая жидкость и только навыки контраварийной подготовки водителя помогли уйти от ДТП. Интересно, что машина предупреждала о неприятности: садясь за руль, водитель видел вытекающую из-под днища лужицу, но не связал ее со своей “ласточкой”. Урок был усвоен: все металлические трубки под днищем заменили превентивно.

Рулевой механизм потребовал внимания только после 116 тыс. км, тогда перебрали рейку и заменили втулку рулевого вала, после чего дважды меняли наконечники рулевых тяг.

Оборудование салона Lanos

Начинку салона нашего “Ланоса” можно считать безупречной. Какого-то внимания требовала только климатическая установка: на 122 тыс. км заменили два тросика управления заслонками, дважды, уже на втором десятке лет, меняли уплотнения в системе кондиционера, год назад купили новый радиатор печки – забился отложениями антифриза. Тогда же, благо было снято торпедо, очистили теплообменник “кондишена”, на три четверти залепленный пухом и пылью (к вопросу о необходимости салонного фильтра).

Климатическая установка Daewoo Lanos не требовала внимания первые десять лет. Потом пришлось ежесезонно заправлять кондиционер – пока не были заменены уплотнительные кольца в трубопроводах и зарядный клапан.

Минувшим летом начала терять контакт кнопка активации кондиционера, попытка исправить дело чисткой не удалась, в идеале придется менять всю панель. При пробеге 198 тыс. км установили новый механизм стеклоочистителей, поскольку старый начал лязгать при работе.

Год-полтора назад обозначилась потертость спинки левого переднего сиденья, которые, к слову, в нашем случае заслуживают похвалы не только за стойкость обивки, но и за удобство посадки – по сравнению с более поздними “Ланосами”. Несмотря на светлую ткань, чехлами сидений мы не пользовались, и пару раз пришлось желать химчистку. В правом переднем кресле рвался тросик разблокировки спинки при ее наклоне для посадки на заднее сиденье.

Фары 20-летнего “Ланоса” до сих пор не вызывают претензий. Появившиеся к 15 годам затуманенность “стекла” и желтизну удалили легкой полировкой.

Дважды заказывали чистку механизма электростеклоподъемников, пыль и коррозия в тросах замедляли движение стекол. Нынешней осенью, после 21-го года работы, назрела необходимость замены упоров двери багажника: в холодные дни крышка падает, норовя приложиться к голове или спине пользователя.

Таков послужной список нашего Daewoo Lаnos – рядового автомобиля из автопарка типичной украинской семьи. Машина, купленная как запасной вариант для прекрасной половины, показала себя надежным транспортом, безотказно работающим на благо всего домохозяйства – чем и объясняется ее столь долгое пребывание в одних руках. И к слову сказать, искать замену “трехдверке” ее владелица пока не собирается.

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