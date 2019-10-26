Сьогодні не прийнято тримати автомобіль в сім'ї так довго, але в цій статті описаний саме такий випадок – і тому наша розповідь про ресурс і надійність "Ланоса" буде максимально коректною.

Цей Daewoo Lanos 1998 р.в. був куплений як друга машина в сім'ю автожурналістів, на роль транспорту для дружини. Спочатку думали, що ця покупка на якихось пару років, і потім замість "Ланоса" буде куплено щось краще. Однак "кореєць" виявився вище всіх очікувань. Перші сто тисяч кілометрів машина вимагала тільки планових ТО і заправки пальним.

У нашого Lanos – багата комплектація SX, вона включає щиток приладів з тахометром. За 20 років тут була одна проблема – зносився датчик, розміщений в бензобаку.

Наш Daewoo Lanos в трьохдверному кузові (версія 3 door) і комплектації SX (ГУР, кондиціонер, електроприводи замків, стекол і антени) випущений на корейському заводі Daewoo Motor, хоча номінально це українська машина, нібито зібрана ЗАЗом в Іллічівську.

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Експлуатується машина в типових українських умовах: міські вулиці, траси державного значення і місцеві дороги розподіляються в пробігу приблизно порівну. Але про все по порядку: як відбилися на Daewoo Lanos 20 років життя і 200 000 км пробігу.

Кузов Деу Ланос

Помітного зносу силового каркаса не відзначено донині. А перші явні осередки корозії проявилися вже через сім років – в "дзьобі" капота. Наступні сім років кузов поразок іржею не демонстрував, і лише при розтині пом'ятого на бордюрі лівого порогу рихтувальники виявили “руду хворобу”.

Тридверний кузов "Ланоса" відрізняється не тільки стилем від Дж. Джуджаро з Ital Design, але і міцністю. У ньому багато прихованих порожнин, але оцинковка надійно захищала метал від корозії перші 14 років (капот рахується).

Скільки ще років витримав би метал до появи видимих зовні осередків, перевіряти не стали, і на чотирнадцятому році, ліквідуючи вищезгадані аварійні пошкодження, обидва пороги превентивно замінили.

Ще через п'ять років машину довелося варити вже більш серйозно: з ремонтом чашок і поперечних підсилювачів передка, підлоги кузова, передніх і задніх лонжеронів. Відзначимо, що після покупки автомобіль не задували ніякими антикорами.

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Лакофарбове покриття можна назвати бездоганним, хоча Lanos ніколи не жив у гаражі: більша частина кузова донині в рідній фарбі, і на ній немає ні тріщин, ні сколів, ні потертостей. Окреме “дякую” корейцям за бампери – вони настільки еластичні, що без залишкових деформацій витримали кілька невеликих ДТП, навіть фарба в місці удару хоч і вкрилася сіткою мікротріщин, не відстала за кілька років.

Двигун Daewoo Lanos

Добре відомий усім 1,5-літровий мотор докучав хіба що підвищеною витратою палива в міському режимі – не менше 10 л/100 км без кондиціонера, в той час як на трасі легко вкладався в 7 л/100 км. На 124 тис. км після редакційних експериментів з промиванням системи змащення застукав один з клапанів – очевидно, змитий дорогою німецькою промивкою бруд застряг в гідрокомпенсаторі. Поки вирішували, що з ним робити, явище зникло само собою.

Наш Daewoo Lanos не раз брав участь у різних експериментах в рамках журналістських випробувань: на фото – вимір потужності.

При пробігу 166 тис. км раптом (дивна річ!) прогоріла прокладка головки блоку, і гази потроху почали прориватися в систему охолодження. Прокладку замінили, заодно промили гідрокомпенсатори і поміняли сальники клапанів – мотористу не сподобався їхній зовнішній вигляд. При пробігу 135 – 150 тис. км зносились гумовий патрубок сапуна та гофрований повітропровід до дросельної заслінки.

Відразу після 200 тис. мотор почав "брати масло", особливо при їзді на швидкості. З причиною поки не розбиралися, але сподіваємося, що цю проблему вдасться вирішити без серйозного ремонту – заміною сальників клапанів або розкоксуванням поршневих кілець. Здається, єдиний ремонт системи охолодження -прочищення шланга, який подає антифриз до редуктора ГБО. Двічі змінювали дроти високої напруги (рідні пройшли 112 тис. км), причому вдруге – з профілактичною метою, у зв'язку з установкою ГБО, яке пред'являє підвищені вимоги до ізоляції.

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Трансмисія Деу Ланос

5-ступінчаста "механіка", як і належить "Ланосу", працює бездоганно. Після зносу (177 тис. км) довелося поміняти частину механізму перемикання, яку називають "вертоліт". В даний час важіль МКП бовтається, як на старому "Москвичі" – час міняти пластикову кулісу, розташовану в салоні. Механізм зчеплення в зборі з робочим циліндром поміняли на 144 тис. км. Зчеплення, до речі, на 150 тис. км подарувало єдину за 20 років поломку, що сталася в дорозі: посеред чужого міста зламалася навпіл вилка вижиму в зчепленні. Сотню кілометрів до дому доїхали на двох педалях, перемикаючись шляхом підбору обертів. Приблизно по разу поміняли кожен із зовнішніх пильників ШРУСів, які порвалися не від нашої неакуратності, а на згинах.

Випущений в 1998 р. в Кореї для українського ринку Daewoo Lanos не має салонного фільтра, тому за 20 років випарник кондиціонера забився сміттям на дві третини. Його очищення повернуло "кондішену" колишню ефективність.

Ходова частина Daewoo Lanos

Ходова залишила найприємніші враження: вона енергоємна і комфортна на нерівностях й витривала; мабуть, позмагатися з нею в пристосованості до наших умов може тільки підвіска Logan'а. Перша проблема позначилася після 95 тис. км, коли застукала права кульова опора. Один раз змінювали верхні втулки задніх амортизаторів.

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Слабкі місця – пружини, їх попарно на 140 – 148 тис. км довелося замінити через поломки. До речі, нам хотілося зберегти м'якість підвіски. Але знайти оригінальні пружини, не посилені, а стандартної жорсткості, виявилося нелегко. На рідних пружинах наша "тридверка" сидить досить низько, через що на розбитих дорогах постраждали бампер (порваний), бензобак (пом'ятий), передні буксирні гаки (безбожно понівечені, проте функціональність зберегли), гофра вихлопу і пороги. На машині стоїть вже третій комплект підшипників маточин. Стійки і втулки стабілізаторів пережили кілька замін, завдяки простоті конструкції процедура коштує копійки і це питання не варте особливої розмови.

Гальмівні диски ми замініли новими приблизно на 100 тис. км, проте рідні на той момент не були зношені навіть на половину.

Поставили нові сайлент-блоки на 180 тис. км., хоча гумки задньої балки могли ще трохи побігати. Що стосується амортизаторів, то ззаду служить другий комплект (заміна на 140 тис. км), спереду – третій. Рідні "стійки" передка почали бити при ході відбою після 115 тис. км, при заміні були куплені дешеві підробки, які відпрацювали лише рік. Разом з ними поставили нові гумово-металеві подушки. В даний час на передку доживають свій вік амортизатори KYB, що пробігли більше 60 тисяч.

Катастрофічно небезпечний сюрприз на 170 тис. км принесли гальма: з проржавілої трубки близько задньої осі витекла робоча рідина і тільки навички контраварійної підготовки водія допомогли ухилитися від ДТП.

Цікаво, що машина попереджала про неприємність: сідаючи за кермо, водій бачив випливаючу з-під днища калюжку, але не пов’язав її зі своєю машиною. Урок був засвоєний: всі металеві трубки під днищем замінили превентивно. Рульовий механізм вперше зажадав уваги тільки після 116 тис. км, тоді перебрали рейку і замінили втулку рульового вала. Двічі змінювали наконечники рульових тяг.

Обладнання салону “Ланосу”

Начинку салону нашого "Ланоса" можна вважати безпроблемною. Якоїсь уваги вимагала тільки кліматична установка: аж на 122 тис. км замінили два троси керування заслінками, двічі, вже на другому десятку років, міняли ущільнення в системі кондиціонера, рік тому купили новий радіатор пічки – забився відкладеннями антифризу. Тоді ж, оскільки було знято торпедо, очистили теплообмінник "кондишена", на три чверті заліплений пухом і пилом (до питання про необхідність салонного фільтра).

Кліматична установка Daewoo Lanos не вимагала уваги перші десять років. Потім довелося щосезонно заправляти кондиціонер – поки не були замінені ущільнювальні кільця в трубопроводах і зарядний клапан.

Минулого літа почала втрачати контакт кнопка активації кондиціонера, спроба виправити справу чищенням не вдалася, в ідеалі доведеться міняти всю панель. При пробігу 198 тис. км встановили новий механізм склоочисників, оскільки старий почав брязкати при роботі.

Рік-півтора тому позначилася потертість спинки лівого переднього сидіння, які, до речі, у нашому випадку заслуговують похвали не тільки за стійкість оббивки, але і за зручність посадки – у порівнянні з більш пізніми "Ланосами". Незважаючи на світлу тканину, чохлами сидінь ми не користувалися, і двічі довелося робити хімчистку. В правому передньому кріслі рвався тросик розблокування спинки при її нахилі для посадки на заднє сидіння.

Фари 20-річного "Ланоса" досі не викликають претензій. Затуманеність "скла" і жовтизну, що з'явилися у 15 років, видалили легким поліруванням.

Двічі замовляли чистку механізму електросклопідйомників, пил і корозія в тросах сповільнювали рух стекол. Нинішньої осені, після 21-го року роботи, назріла необхідність заміни упорів двері багажника: в холодні дні кришка падає на голову власника.

Такий ось послужний список нашого Daewoo Lаnos – рядового автомобіля з автопарку типової української сім'ї. Машина показала себе надійним транспортом, що безвідмовно працює на благо всього домогосподарства – чим і пояснюється її настільки довге перебування в одних руках. І до слова сказати, шукати заміну "трьохдверці" її власниця поки не збирається.

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