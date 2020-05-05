Анализ импорта автомобилей из Америки в Европу по видам ущерба.

Автор: Олег Голубенко

В последние годы украинский рынок подержанных автомобилей активно насыщался автомобилями, ввезенными из США. Они немного отличаются от европейских версий – элементами бортовой электроники, блоками управления различными системами, разъёмами к ним. Также есть различия в обвесе кузова (бампера, накладки, спойлера).

Общей особенностью для всех автомобилей, ввезенных из США, является несоответствие оптики европейским требованиям безопасности дорожного движения. Это серьезная проблема в свете возможного введения в Украине обязательного техосмотра для частных автомобилей – с такой оптикой «американцы» не смогут легально пройти государственный технический экзамен.

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Также показатели спидометра и уровня топлива указываются, соответственно в милях и галлонах (часто их можно “вернуть” в европейские км и литры). На эти автомобили в большинстве случаев отсутствуют инструкции пользователя, а радиоприемник принимает только нечетные волны.

Что касается технического состояния, то “американские автомобили” попадают к нам в основном после ДТП или других страховых случаев. А восстанавливаются они не на официальных сервисах со значительным нарушением заводских технологий и стандартов ремонта.

Наличие особенностей в комплектациях даже на этапах восстановления “отсеивает” часть европейских деталей для ремонта автомобиля. Также существует проблема их диагностики.

Часто официальные дилеры отказываются или даже не имеют возможности продиагностировать авто из США из-за отличий версий программного обеспечения блоков управления двигателем. Его нельзя корректно обновить, просканировать системы автомобиля имеющимися диагностическими приборами.

Но основными причинами, по которым цена на американские автомобили является привлекательно низкой для наших покупателей, являются прежде всего наличие у автомобиля тех или иных проблем, которые мы постарались здесь обобщить.

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1. Отзыв автомобиля (Open recalls)

Есть много автомобилей из США, которые не возвращаются производителю при их отзыве для устранения тех или иных неисправностей. Эти автомобили, естественно, представляют повышенный риск для покупателя, поскольку покупатель не знает, что с автомобилем не так, и как это может повлиять на его эксплуатацию. Нередко, игнорируя отзыв производителя, владельцы таких автомобилей продают их за границу. Например, в настоящее время в Европе насчитывается свыше 188 тысяч таких автомобилей, ввезенных из США.

2. Присвоение автомобилю титула “спасенный” (Salvage Title)

В Северной Америке этот титул говорит о том, что за транспортное средство страховой компанией было выплачено возмещение, но оно может быть восстановлено.

Причины, по которым ТС может получить “право на спасение”:

Ущерб от наводнения: поврежденные в результате наводнения автомобили иногда получают право на спасение.

Ущерб от града.

Восстановление после угона.

Вандализм.

Обычно страховая компания продает автомобиль либо в ремонтную мастерскую, либо на авторазборку. Если автомобиль отремонтирован, большинство штатов требует, чтобы он прошел базовую проверку безопасности, прежде чем автомобильное агентство предоставит ему новый титул. Но даже, если государство предоставляет автомобилю новый титул, будущие владельцы знают, что автомобиль был спасен или восстановлен.

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Наличие у автомобиля статуса “спасенный”, сильно отражается на его рыночной стоимости. Отраслевые стандарты, которыми руководствуется Международное общество автомобильных оценщиков рекомендует оценивать такие автомобили на 65-75% ниже котировок стоимости, указанных в Kelley Blue Book.

3. Тотальная гибель (Total loss)

Автомобиль считается тотально уничтоженным, когда стоимость его ремонта превышает фактическую стоимость автомобиля (например, штат Техас) или составляет определенный процент от стоимости, который в каждом штате может отличаться. Так, например, в Неваде он составляет 50 %, Оклахоме – 60 %, Небраске – 65 %, в штатах Мичиган и Индиана– 70 %, в штатах Алабама, Айова, Канзас, Кентукки, Массачусетс, Мен, Монтана, Нью-Гемпшир, Нью Йорк, Северная Каролина, Северная Дакота, Южная Каролина, Теннеси, Вирджиния, Западная Вирджиния, Вайоминг – 75 %, во Флориде, Миссисипи и Орегон – 80 %.

На практике это означает, что если бы вы потерпели аварию на Toyota Camry стоимостью 4800 долларов в Оклахоме , то тотальной гибелью будет считаться ремонт на сумму 2880 долларов (или 60%) от стоимости автомобиля.

4. Затопление (Flood Damage)

Поскольку многие штаты в США подвержены различным экстремальным погодным условиям, логичным следствием этого является то, что некоторые автомобили страдают от наводнений. Многие из этих автомобилей экспортируются в Европу, подвергая европейских потребителей риску возникновения проблем в эксплуатации. По данным Carfax, в Европу было ввезено из США свыше 13 тысяч автомобилей с историей ущерба от наводнения.

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5. Срабатывание подушек безопасности (Airbag Deployment)

Еще одним фактором риска для покупателей автомобилей с американского рынка являются сработавшие подушки безопасности. Часто подушки безопасности восстанавливаются с наименьшими затратами, что означает, что они не обеспечивают полной защиты или функциональности, как было обещано производителем.

В настоящее время в Европе имеется свыше 18 тысяч автомобилей с историей срабатывания подушек безопасности, которые были импортированы из США.

6. Кража, угон (Stolen)

Еще одним фактором риска являются похищенные автомобили. Многие автомобили, после их кражи, экспортируются за рубеж, что затрудняет полиции их поиск. Покупатели подержанных автомобилей, в свою очередь, во многих случаях совершенно не знают о криминальном прошлом своего автомобиля, для припрятывания которого нередко используется VIN-клонирование. Преступники заимствуют уникальный идентификационный номер транспортного средства (VIN) у сломанных автомобилей и используют его для других автомобилей.

В настоящее время в Европе насчитывается 402 автомобиля BMW, которые имели историю угона. Конечно, такие автомобили очень рискованны для покупателей подержанных автомобилей. Покупка украденного автомобиля может привести не только к серьезным юридическим проблемам; это может также привести к дорогостоящим финансовым спорам и утомительным расследованиям.

7. Фальсификация пробега (Mileage inconsistency)

В США, как и в других странах, владельцы автомобилей и серые дилеры не гнушаются скручиванием пробега. Благодаря этому, они намереваются избежать скидки на перепробег (иногда составляющую около четверти стоимости автомобиля), и продать автомобиль гораздо дороже его справедливой рыночной стоимости. В большей степени такие манипуляции проводятся с лизинговыми и прокатными автомобилями, в результате чего покупатель несет риски дополнительных расходов на ремонт и уменьшения ресурса купленного автомобиля.

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8. Утилизация (Junk)

В широком смысле, определение автомобиля подлежащего утилизации, является компетенцией муниципалитетов, имеющих своей задачей освобождение улиц и дворов от «мусорных» автомобилей. Местные власти устанавливают список критериев, согласно которым транспортное средство может быть признано подлежащим утилизации. Обычно такими критериями являются:

Возраст: как правило, это не новая машина. В некоторых регионах такой машине должно быть не менее трех лет.

Повреждения: машина была сильно повреждена. Возможно, отсутствуют такие важные узлы, ткак шины, трансмиссия или двигатель, разбиты окна и т.д.

Низкая остаточная стоимость: автомобиль никому не нужен и его могут купить лишь по цене металлолома. Как правило, пороговым значением является 500 долларов.

Отсутствие регистрационных документов. В нежелательном автомобиле часто отсутствуют официальные документы .

Отсутствие признаков эксплуатации: автомобиль был припаркован на улице какое-то время или находится на чьей-то земле без разрешения.

Автомобили, которые ранее имели титул “мусорный” и были восстановлены в состоянии, позволяющее передвигаться по дорогам, после государственной проверки получают новый титул и VIN. Новый VIN не будет совпадать с другими номерами VIN на дверях или панелях автомобиля. При этом год выпуска автомобиля определяется по дате выпуска. Таким автомобили считаются самостоятельно собранными.

Данные Carfax о количестве импортированных в Европу автомобилей с указанными проблемами:

№п/п Описание недостатков Chevrolet Jeep Ford VW BMW Toyota Audi Volvo Mercedes Benz Honda 1 Открытые отзывы (Open recalls) 22778 56013 33275 1015 18116 37575 19691 2 Несчастный случай (Accident reported) 9721 7149 20829 21727 14141 51160 8519 6534 21915 19342 3 Зарегистрировано повреждение (Damage reported) 6011 5006 14127 15753 11072 35375 6636 4529 17963 13517 4 Титул спасения (Salvage Title) 5694 6225 16945 22067 13084 47989 9389 5814 22190 17836 5 Тотальное уничтожение (Total loss) 3298 9372 16741 11453 37113 7559 4176 18767 13111 6 Ущерб от наводнения (Flood Damage) 982 586 1438 1406 1459 2610 709 432 2565 1081 7 Несоответствие пробега (Mileage inconsistency) 359 438 529 759 98 1349 318 8 Сработавшая подушка безопасности (Airbag Deployment) 803 2926 4613 2730 1584 1221 4416 9 Кража (Stolen) 161 427 233 402 666 128 81 542 354 10 Утилизация (Junk) 2112 4119 668 516 2199 1825 Всего 45545 79241 99777 86196 54341 179791 35192 41517 125065 91491

Как видно из этой таблицы, лидером среди импортируемых из США в Европу брендов оказалась Тойота (179791 шт), за ним следует Мерседес (125065 шт), а тройку “лидеров” замыкает Форд (99777 шт). Сколько из этих автомобилей попало в Украину неизвестно, но, судя, по количеству предлагаемых на автоклассифайдах американцев, – немало.

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